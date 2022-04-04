NBA｜安東尼獲頒首個社會公義獎　渣巴直斥占士「牆頭草」

去年6月，NBA宣布安東尼（Carmelo Anthony）獲頒首個名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）冠名的社會公義冠軍。

今日（4日）真正獎盃總算出現，在湖人對陣金塊賽前由渣巴交到安東尼手中。渣巴更向傳媒點評，認為占士（LeBron James）的作為讓自己不太認同。



在湖人對金塊開賽前，渣巴將首個NBA社會公義冠軍獎盃頒給湖人前鋒安東尼。獎盃由一雙金色的手，托住一個印有地球紋哈的玻璃籃球，該手掌更是以渣巴本人手掌的3D打印後製成的模型。安東尼除了獎盃外，更會獲得10萬金元，捐給波特蘭美術館的黑人藝術展覽，以宣揚黑人社區文化。

渣巴將首個NBA社會公義冠軍獎盃頒給湖人前鋒安東尼。（Getty Images）

現身球場的渣巴也大方接受傳媒訪問，據《ESPN》報道渣巴提到占士（LeBron James）在黑人人權、社人公義上的言行，應該為自己感到尷尬：「他的言行有時很不一，我很難認同他在每件事情上都有不同的立場，就像牆頭草，讓我很難看清他的取態，你得每一次都想想他的觀點是什麼。」

渣巴坦言占士有點「牆頭草」，取態並非貫徹始終，就像是迎合一些人。例如在新冠肺炎和疫苗的議題上，占士就質疑過新冠肺炎與流行性感冒的分別；渣巴直指占士在警暴後發聲是為了保護黑人社群，但支持疫苗也另一種保護，然而占士並沒有這樣做。

獎盃由一雙金色的手，托住一個印有地球紋哈的玻璃籃球，該手掌更是以渣巴本人手掌3D打印的。（Getty Images）

不過，渣巴在直斥後也有「打圓場」，提起占士的慈善工作如「IPromise」的助學基金：「他把整個高中的學生都送入大學，大驚人了，他自資做這件事是值得肯定的。」也表示自己對占士有很高的期望，所以希望他在黑人議題上可以更小心慎言，也無意針對他。