NBA｜灰熊群龍無首照爆冷贏西岸大戰　太陽9連勝告終

太陽今季勢如破竹，成為NBA首支直入季後賽的球隊，今日（2日）卻西岸「二弟」灰熊擊敗，9連勝告終。

灰熊除了缺少莫蘭特（Ja Morant），讓其餘4大主力休戰外，教練詹金斯（Taylor Jenkins）更在第二節被逐出場，全靠後備小將陣容終以122：114力克太陽。



西岸兩強對決，灰熊看似賽前已經放棄掙扎。莫蘭特養傷外，巴尼（Desmond Bane）、謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）、亞當斯（Steven Adams）等主力全都缺席。今場灰熊9人出戰，正選陣容中就有3個「後備」，但仍在開局打出11：1的攻勢，首節領先34：23。

布祿斯（Dillon Brooks）交出30分、7籃板。（AP）

教練詹金斯投訴球證而被驅逐。（AP）

上半場灰熊領先太陽，其中布祿斯（Dillon Brooks）、威廉斯（Ziaire Williams）表現突出，前者交出30分、7籃板，後者也斬獲19分。即使是教練詹金斯在投訴球證而被驅逐後，兩隊在下半場仍各不相讓，比數緊咬。戰至最後一節，灰熊更打出一段17：2，任卜克（Devin Booker）和基斯保羅（Chris Paul）再射入2球三分也無力反超，最後以灰熊以122：114擊敗聯盟「一哥」太陽。

卜克轟41分下，卻仍被中斷9連勝。（AP）

雖然貌似早已放棄比賽，但灰熊小將相當爭氣，全隊9人中有7人得分上雙。群龍無首下仍合力率隊打出一場勝仗，延續7連勝。近20場沒有莫蘭特的賽事中，灰熊拿下18場勝利。

太陽輸了一場，無傷大雅，仍以62勝15負穩守「一哥」位置。不過，卜克轟41分下仍無法取勝，9連勝告終，實在是當頭棒喝。太陽今季沒有對手，在NBA橫行無忌，看來灰熊有潛質成為他們的剋星。