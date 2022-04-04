NBA｜勇士迎第50勝穩入季後賽　韋堅斯打出今季最佳數據提升信心

勇士在居里（Stephen Curry）受傷一度陷入困境，全靠小將普爾（Jordan Poole）爭氣「拯球」球隊。

今日（4日）韋堅斯（Andrew Wiggins）打出全隊最高25分，外加5助攻和5籃板，用行動證明自己也是勇士得力猛將之一。



勇士過去8戰7負，惟上場打出士氣逆轉爵士，今場再以109：90擊敗帝王迎來2連勝。在K湯臣（Klay Thompson）輪休下，普爾繼續做好本份，開局不久就打出優勢，加上防守嚴密讓帝王在首節僅得到14分。

勇士現時以50勝29負排名西岸第三。（Getty Images）

不過，勇士在末節突然分心，26分的優勢也被追到只剩7分；但另一邊，帝王也在關鍵時刻再次失靈，4分鐘只攻入5分，最後只能以90：109不敵勇士。

今場主角莫過於攻下25分、5籃板和5助攻的韋堅斯，這是他今季第一次「25＋5＋5」，上一次已經是2021年4月的23分、6籃板和6助攻。

普爾在過去15場賽事中證明身價。（Getty Images）

可是，自從韋堅斯成為明星賽正選後，他場上的表現就一蹶不振，即使是居里缺陣，隊友慢慢擁有更多球權，讓小將普爾挺身而出，連續15場得分20＋，場均26.6分、4.1籃板和5.1助攻。相反，韋堅斯卻未能把握，近15場出戰12場，場均15.1分、5.7籃板和2.5助攻。不過今場除了確定勇士的季後賽資格，也無疑對韋堅斯起了正面作用，雖然一場不代表數據保證，但至少提升了信心。