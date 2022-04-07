NBA｜杜蘭特上乘演出迷倒紐約人小粉絲　幽默提議：脫掉身上球衣!

NBA籃網今日上演一場大逆轉，半場落後17分下，憑杜蘭特（Kevin Durant）易邊後獨拿23分，以110：98擊敗紐約人，取下二連勝。

杜蘭特球星級的演出，更獲對家球迷歡呼，賽後兩名身穿紐約人球衣的小球迷向KD索取擊掌，惟這名籃網球星，卻幽默地建議他們一件事。



籃網及紐約人今日各打半場好波，最多曾領先21分的紐約人，第三節命中率大幅跌至25%，反之籃網杜蘭特手感變得火熱，單節獨拿10分後，助球隊縮窄比分。

杜蘭特上陣43分鐘，造出32分、10籃板及11助攻達成「大三元」。（Getty Images）

第四節杜蘭特再轟下13分，搭配柏迪米斯（Patty Mills）的12分，籃網把比分超前。其後K艾榮及施夫居里（Seth Curry）連入三分球，率隊在第四節打出38：16逆轉戰局，籃網終以12分差距取下勝利。

杜蘭特上陣43分鐘，造出32分、10籃板及11助攻「大三元」，K艾榮則貢獻24分、9籃板、7助攻，二人再次成為籃網取勝的關鍵。

K艾榮貢獻24分、9籃板、7助攻，與杜蘭特再次成為籃網取勝的關鍵。（Getty Images）

籃網今季橫掃紐約人，杜蘭特上陣三場合轟112分，攻力相當驚人。在今日比賽結束後，兩名紐約人小球迷高呼着杜蘭特名字，這名球星相當識趣，不僅與二人擊掌，他更幽默地說：「把你們身上的紐約人球衣脫掉吧！」

籃網取得2連勝後，依舊列東岸第8，落後騎士1場勝差。