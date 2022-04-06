NBA︱馬刺贏波湖人再輸　占士與紫金兵團緣盡季後賽

洛杉磯湖人正式緣盡季後賽！

季後賽機會本已渺茫的湖人，今仗作客太陽賽前，爭奪NBA附加賽席位的馬刺贏波，今仗必須勝出才可保住一線生機。主將勒邦占士因傷缺陣下，以110：121不敵太陽，季後賽大門被關上。



馬刺在湖人對太陽前贏波。（美聯社）

缺少占士的湖人，對上今季NBA戰績最佳球隊太陽，第一節雖曾以31：28領前，但太陽在卜克（Devin Booker）接連得分下，湖人半場落後5分，到第三節太陽打出一段29：9攻勢，分差擴大至18分，湖人彷彿已無力回天，第四節即使收窄比分，仍以110：121落敗。

坐在場邊的占士，親眼見證球隊敗陣，一臉不是味兒。

坐在場邊的占士，親眼見證湖人敗陣，一臉不是味兒。（Twitter）

卜克攻入全場最高的32分，包括三分球9射6中，太陽63勝16負，穩佔西岸榜首，與次席球隊灰熊拉開至8場差距。占士連續兩場缺陣，湖人再輸一仗，已吃下7連敗，韋斯保克的28分，安東尼戴維斯的21分、13籃板仍無補於事。

韋斯保克攻入28分，湖人仍告敗陣。（Getty Images）

湖人主帥禾高（Frank Vogel）賽後稱，他對未能晉身季後賽感到極之失望，「我們直到最後都在戰鬥，只是我們做得不夠好，被淘汰出局。」

湖人陣中有占士、安東尼戴維斯、韋斯保克、安東尼四個潛在名人堂級數巨星，卻連季後賽也入不到，AD和占士均因傷分別錯過大量比賽，韋斯保克加盟後至今遲遲未能完全融合，或許正如湖人名宿奧尼爾所言，陣容老化問題嚴重，球隊應大換血，引入年輕有活力的球員。

AD說，「有些事情我們能控制，有些則不能。那純粹只是我們做不到，我們沒有藉口，就是未能做到。」