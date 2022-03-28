籃球熱話｜NBA球星影壇參一腳　金草莓與奧斯卡皆榜上留名

第94屆奧斯卡頒獎典禮今日（28日）成為熱話，NBA名宿奧尼爾和勇士球星居里（Stephen Curry）也有參一腳。兩人監製的女籃傳奇紀錄短片《The Queen of Basketball》，獲得最佳紀錄短片獎。

另一邊，「惡搞版」奧斯卡、評選表現最差荷里活電影的《金草莓獎》（Golden Raspberry Awards）也在同日頒獎，NBA球星也有份。



奧斯卡頒獎典禮中，獲得最佳紀錄短片獎的《The Queen of Basketball》，由奧尼爾和居里監製，講述女籃傳奇、NBA選秀唯一中選的女球員Lusia Harris的故事，奧尼爾更費送飛宣傳。

雖然Lusia Harris去年病逝，短片也在她去逝後2個月才推出，但仍成功讓更多人了解到女籃的傳奇故事。奧尼爾得知短片獲獎後，在Twitter上表示：「希望Harris女士可以見證這場勝利，我想她在天堂也忙着慶祝。」

奧尼爾和居里監製，講述女籃傳奇、NBA選秀唯一中選的女球員Lusia Harris的故事。（Getty Images）

Wish Lucy would have been here for this victory, but I’m sure she’s celebrating in heaven. #longlivethequeen#Oscarwinner pic.twitter.com/lLsWP1LPHw — SHAQ.SOL (@SHAQ) March 28, 2022

另一邊，「惡搞版」奧斯卡、評選表現最差荷里活電影的《金草莓獎》（Golden Raspberry Awards）也是同日頒獎。其中，早前獲提名的《太空也入樽》續集《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）獲選為最差組合、最差前傳／重拍／外傳或續集，主角占士（LeBron James）也成為最差男主角。