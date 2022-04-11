【NBA】常規賽煞科　數據之最公布　76人艾迪比生涯首奪得分王

今季NBA常規賽落幕，各項數據之王也正式公布。不出所料，76人艾迪比（Joel Embiid）取得生涯首個得分王榮譽，然而兩大「叔叔」基斯保羅及史堤芬居里，亦順利各攬一項數據之最。



得分王：艾迪比（76人）

艾迪比以場均30.6分的表現，拿到生涯首個得分王殊榮。（Getty Images）

艾迪比以場均30.6分的表現，拿到生涯首個得分王殊榮，此分數亦是他生涯單賽季新高。艾迪比本季一共出戰68場，其中40場得分「30+」，13場得分「40+」，並有一場得到50分。艾迪比亦是之99/2000賽季的奧尼爾後，首個中鋒得分王。

籃板王：高拔（爵士）

防守大師的高拔以場均14.7個籃板表現，創下生涯單賽季新高。（Getty Images）

為防守大師的高拔，今季終於拿下籃板王殊榮。他以場均14.7個籃板表現，也創下生涯單賽季新高。共上陣的66場賽事中，這名法國中鋒有33場至少搶到15個籃板，9場賽事更達至少20個籃板。

助攻王：基斯保羅（太陽）

36歲的基斯保羅生涯第5次成為助攻王。（Getty Images）

去季帶領太陽殺入總決賽的基斯保羅，今季繼續擔起領軍角色，並以場均10.8次助攻，生涯第5次成為助攻王。基斯保羅今季有8場賽事至少交出15次助攻，在對戰馬刺和公鹿的兩場賽中更有19次助攻。

抄截王：梅利（馬刺）

馬刺的梅利以場均2.0次抄截生涯首獲抄截王。（Getty Images）

馬刺的梅利以場均2.0次抄截生涯首獲抄截王。此數據也是他生涯單賽季新高，之前最高的數據是1.7次。

封阻王：渣蘭積遜（灰熊）

灰熊的渣蘭積遜以場均2.3次封阻，生涯首次成為封阻王。（Getty Images）

灰熊的渣蘭積遜（Jaren Jackson Jr）本季上陣78場常規賽，其中15場至少造出4次封阻，對湖人和馬刺的兩場賽事更有6次封阻。他終以場均2.3次封阻，生涯首次成為封阻王。

大三元王：祖傑（金塊）

「大三元機器」本季一共造出19次大三元，成為大三元之王。（Getty Images）

說到「大三元機器」，金塊祖傑當之無愧。他本季一共造出19次大三元，其中兩次分數更是達「40+」。生涯至今，祖傑一共有76次大三元，排名歷史第7，距離第6的張伯倫（78次）只差2次。

三分王：史提芬居里（勇士）

居里累積285個三分，蟬聯三分王。（Getty Images）

勇士居里再一次蟬聯三分王，他一共出戰64場，累積285個三分，為生涯第7次成為三分王。他曾在2012/13至2016/17賽季連續5年成為三分王，如今再次連續兩年取下此殊榮。