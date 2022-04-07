【NBA】湖人無緣季後賽 名宿怒斥荒謬 仍撐占士GOAT地位
撰文：楊宇翹
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在昨天湖人110：121不敵太陽後，徹底失去了反超馬刺的希望，無緣本季的附加賽。
季前曾預測湖人能取下70勝的NBA名宿柏堅斯（Kendrick Perkins），認為縱使該隊賽季失敗，但不損勒邦占士（Lebron James）的傳奇地位。
湖人慘遭7連敗，戰績變成31勝48負，為今季季後賽夢正式畫上句號。現任ESPN評論員的柏堅斯，季前曾揚言湖人陣容能取下70勝，現今中正「回力鏢」。
柏堅斯也對這支隊伍相當失望：「湖人失落季後賽簡直是NBA歷史上最令人失望的事之一，在季後賽中表現不好是一回事，但直接進不了就太荒謬。」
不過柏堅斯表達對湖人的不滿之餘，同時強調湖人的戰績不能反映占士實力。柏堅斯說：「占士今年已37歲了，在本賽季的表現對他的傳奇生涯或是GOAT討論，完全沒有影響，你們這些人應該閉上嘴了。」
在本賽季勒邦占士至今一共出戰56場，場均得30.3分、8.2籃板及6.2助攻，且投射命中率52.4%。目前占士列聯盟得分王第2位，僅次於76人艾迪比，但根據NBA規則，占士如要爭逐得分王，則要達到出場次數至少58場要求。這意味他必須要在餘下3戰，至少出場2次。
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