祖傑「爆頭」照締造NBA歷史 米高佐敦也做不到的單季創舉
撰文：楊宇翹
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NBA有一歷史誕生。金塊祖傑今日在對決灰熊一戰中，達成單賽季2000分里程碑，並以單季造出2000分、1000籃板及500助攻，破天荒成為NBA首人。
在這一場西岸大戰，祖傑開局僅51秒就遭對手打中，導致頭部出血被迫下場治療。惟其後佩戴紅色頭帶返回球場的他接連爆發，以三節時間便率隊一度最多領先30分。
前三節祖傑只上陣不到30分鐘，已造出高效的17射13中，正負值更是高達「+32」。最後一節，祖傑成功達成單賽季2000分里程碑，成為NBA歷史首位達成單賽季「2000+1000+500」神蹟的球員。隨後換出之際，全場站立高呼，為這名歷史首人吶喊。
在祖傑轟下35分、16籃板及6助攻下，金塊以122：109擊敗灰熊，然而，是日創舉也為祖傑的MVP衛冕路途上增加籌碼。
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