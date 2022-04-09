【NBA】籃網反壓騎士升第7 被問會否有球隊走線 杜蘭特：不相信
撰文：楊宇翹
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NBA東岸焦點賽事，籃網主場與以118：107擊敗騎士，他們亦憑此勝仗在排名榜反壓騎士升到第7位。
近期狀態火熱的杜蘭特，今日首節繼續火力全開，7次起手中6個人獨攬16分，而騎士該節整隊得分為19分。騎士其後重整旗鼓，在三節結束時反超4分，惟籃網尾段全力反撲，打出35：19的攻勢把比分拉開，終以11分之差獲勝。
杜蘭特今日一如既往有上佳表現，出場41分鐘，三分球6射4中，罰球更是10次全中，造出36分、5籃板及5助攻；艾榮則上陣39分鐘，得18分、6籃板及8助攻。
憑着杜蘭特的火熱表現，籃網在最近三場比賽中連勝火箭、紐約人和騎士，短短4天由第10升至第7位。賽後杜蘭特被問會否有球隊為避免在常規賽碰上籃網而走線，這名球星斬釘截鐵說：「我不相信這種事情，況且我們還要打附加賽呢。」
籃網賽後戰績變為43勝38負，剩下一場迎戰溜馬，如終能取勝則鎖定第7名晉級附加賽。縱然籃網今季經歷艾榮因拒打疫苗缺陣及夏登離隊，導致表現飄忽，但「杜蘭特」三字亦足以令對手頭痛。
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