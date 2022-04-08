【NBA】占士「放風」想與居里做隊友　卻遭對方巧妙婉拒

隨着湖人正式無緣季後賽，餘下來的話題就是來季陣容的討論。

近日勒邦占士就在節目中「放風」，表示現今最想一起打球的球員是勇士的史提芬居里。



來季繼續「老人院」還是砍掉重來？此問題成為近期有關湖人唯一討論。除了湖人官方宣布裁掉了老將阿里沙，來季要騰出名額來補強，估計在其餘重磅球員將有人要離隊。

勒邦占士「放風」表示最想一起打球的球員是勇士的史提芬居里。（Getty Images）

當然，重磅球員中的勒邦占士位置穩如泰山，近日他在節目《The Shop》更談到「心儀對象」為勇士的史提芬居里。占士表示喜歡居里的一切：「當今比賽確實有一些人打法較狠，居里肯定是我想一起打球的人，他是致命的。」

在2次明星賽中，占士也特定選入居里。（Getty Images）

事實在2次明星賽中，占士也特定選入居里，可見他早就心動。惟此話一出，瞬間就成為了外界焦點，其後居里受訪時亦巧妙婉拒。居里他大笑回應：「好吧，占士已實現了他的願望，過去2屆明星賽他都選了我，不知道這是否足夠，但我現在很好。」