【NBA】傳湖人主帥明日被炒　名宿炮轟管理層不善：是代罪羔羊

NBA常規賽「煞科」，湖人作客挑戰金塊，終加時以146：141取勝，結束本賽季征程。這支紫金兵團最終成績為33勝49負，排名西岸第11位，表現令人失望。然而在今場賽事完結後，就隨即傳出教練禾高將被辭退的消息。



據《ESPN》報道，今日與金塊一戰為禾高在湖人的最後一役，球隊將於明天正式宣布「炒人」消息，然而球員勒邦占士、韋斯保克也會出席。

今場賽事完結後，就隨即傳出教練禾高將被辭退的消息。（Getty Images）

賽後禾高受訪，面對自己離隊在即，他卻這樣說：「我還沒被告知這些事，我會好好享受今晚，明天再處理明天的事吧！」

禾高愁眉苦臉 湖人一眾卻表現興奮：

禾高2019年執起湖人教鞭，該季帶領球隊取得52勝19負，並在季後賽連續擊敗拓荒者、火箭、金塊及熱火，拿到隊史第18座總冠軍。其後一季湖人錄得42勝30負，季後賽首輪被太陽淘汰。本賽季戰火每況愈下，僅有33勝49負、排名西岸第11，無緣季後賽。

湖人作客挑戰金塊，終加時以146：141取勝。（Getty Images）

禾高「落鑊」消息一出，外界議論紛紛，當中包括名嘴巴克利。他直言禾高成為了湖人一眾的代罪羔羊，然而名宿奧尼爾在節目亦炮轟管理層，並指：「他們組建了聯盟裏唯一一支平均年齡超過30歲的球隊。」