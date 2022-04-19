NBA｜夏登「埋頭苦博」結果撞倒隊友 場面令對手也尷尬（有片）
撰文：楊宇翹
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NBA季後賽今日續展開Game 2賽事，東岸4號種子76人主場以112：97擊敗速龍，場數領先2：0。
比賽贏得輕易，可是上半場即將結束的時候，76人雙星夏登及艾迪比卻上演了尷尬一幕。
76人開局順利，更屢次博得罰球機會，獲得的15次罰球且14中。速龍有更較佳的三分球命中率，首節結束領先主隊1分。
惟速龍其後未能保持準繩度，第二節僅僅得19分，反之76人在主力艾迪比休息下亦能單節攻下35分，比數易邊前開始拉開。
第3節76人氣勢持續，更最多拉開分數超過20分，速龍無力追趕，並終以15分之差落敗。 76人得分王艾迪比攻下全場最高的31分亦帶11籃板，隊友馬斯（Tyrese Maxey）也貢獻23分、9籃板及10助攻，而夏登則有14分、6籃板及6助攻。
雙星坐鎮的76人，順利拉開領先場數至2：0，離晉級次輪又更近一步。不過在上半場即將結束之際，76人雙星出現了尷尬一幕。
當時持球突破的夏登，殺入禁區並順利博得對手犯規，惟「埋頭苦博」的他結果連隊友艾迪比也撞倒。其後雙星倒地，表情相當痛苦，看得對手雲菲特（Fred VanVleet）也不知所措。
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