NBA｜夏登「埋頭苦博」結果撞倒隊友　場面令對手也尷尬（有片）

NBA季後賽今日續展開Game 2賽事，東岸4號種子76人主場以112：97擊敗速龍，場數領先2：0。

比賽贏得輕易，可是上半場即將結束的時候，76人雙星夏登及艾迪比卻上演了尷尬一幕。



76人開局順利，更屢次博得罰球機會，獲得的15次罰球且14中。速龍有更較佳的三分球命中率，首節結束領先主隊1分。



惟速龍其後未能保持準繩度，第二節僅僅得19分，反之76人在主力艾迪比休息下亦能單節攻下35分，比數易邊前開始拉開。

76人得分王艾迪比攻下全場最高的31分亦帶11籃板。（Getty Images）

第3節76人氣勢持續，更最多拉開分數超過20分，速龍無力追趕，並終以15分之差落敗。 76人得分王艾迪比攻下全場最高的31分亦帶11籃板，隊友馬斯（Tyrese Maxey）也貢獻23分、9籃板及10助攻，而夏登則有14分、6籃板及6助攻。

除了得分，艾迪比防守上亦有不少貢獻。（Getty Images）

雙星坐鎮的76人，順利拉開領先場數至2：0，離晉級次輪又更近一步。不過在上半場即將結束之際，76人雙星出現了尷尬一幕。

夏登「埋頭苦博」，結果連隊友艾迪比也撞倒。（影片截圖）

當時持球突破的夏登，殺入禁區並順利博得對手犯規，惟「埋頭苦博」的他結果連隊友艾迪比也撞倒。其後雙星倒地，表情相當痛苦，看得對手雲菲特（Fred VanVleet）也不知所措。