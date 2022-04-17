NBA季後賽｜76人大勝麥斯獲夏登激讚　速龍慘敗新星恐怖受傷

NBA季後賽第一輪，東岸的費城76人主場對多倫多速龍，速龍不但以111：131落敗，更有新星班尼斯（Scottie Barnes）被艾比迪（Joel Embiid）意外踩傷，場面令評述也呼痛。



76人對速龍的第4節早段，速龍本身已落後18分，面對76人的進攻，班尼斯協防，惟冷不防艾比迪一個轉身，左腳狠狠踏上班尼斯剛好邁出的左腳之上。

艾比迪身高2.13米、體重127 公斤（約280磅），體型較身高2.01米、體重102公斤（224磅的）班尼斯龐大得多，加上兩者本來都正在移動中，班尼斯的腳腕重重一扭，立刻痛苦地倒地。

就連賽事評述看到這景象，也不禁跟着發出「Si——」的聲音呼痛，只能說出：「嗯……嗯……嗯，是的，左腳腳腕。」另一人接着道：「當被人踩到腳總是很痛苦的，尤其是一個體型龐大的人。」

慎入：班尼斯遭艾比迪踩中片段

Scottie Barnes with 15-10-8 and this looks bad. Embiid steps right on the ankle pic.twitter.com/52XLHQh8ui — Jason McIntyre (@jasonrmcintyre) April 17, 2022

當時班尼斯幾乎完成「三雙」（15分10籃板8助攻），但被艾比迪踩中後須立刻調離場，及後沒有再上陣，速龍也敗陣收場。

ESPN指班尼斯接受X光檢查後，顯示骨骼未有受損，惟他今日會再接受磁力共振檢查，屆時才可清楚傷勢。即使班尼斯避過重傷，但似乎難免缺陣一段時間，對於速龍而言無疑是一大打擊。

班尼斯痛苦倒地。（Getty Images）

另邊廂，班尼斯的好友、76人新秀麥斯（Tyrese Maxey），則同場交出耀眼表現，轟入個人生涯最高的38分，並射入5球三分，成為76人獲勝的重要功臣。至於夏登則交出22分14助攻，他賽後大讚麥斯：「他進步了很多，去年季後，他的狀態一直起伏不定，但今屆成為了一支爭標球隊的重要成員。」