NBA季後賽｜木狼狀元愛德華怒轟36分　「灰熊球迷太多廢話」

NBA季後賽香港時間今日(17日)展開第一輪賽事,東區大戰中,明尼蘇達木狼作客以130:117擊敗灰熊,當中2020年「狀元」愛德華(Anthony Edwards)交出36分,他笑談自己對灰熊特別「醒神」的秘密。



愛德華對灰熊打足了40分鐘,23射12中之下,全場交出36分、6助攻的出色表現,成為木狼獲勝的關鍵,使灰熊縱有莫蘭特交出32分8助攻都無法力挽狂瀾。木狼今季常規賽兩次鬥灰熊雖然都落敗,但愛德華兩仗合共轟入57分,生涯4次作客灰熊更獲115分,似乎對於作客聯邦快遞廣場特別有心得。

愛德華表現神勇,助木狼擊敗灰熊。(美聯社)

賽後,《The Athletic》記者Jon Krawczynski問愛德華為何每次作客灰熊都有好表現,愛德華的回答也老實不客氣:「因為他們的球迷啊,他們太多廢話了,連小孩子也一樣!」

小球迷更是愛德華的「眼中釘」,他道:「(灰熊)的小球迷才是最差勁的,連8歲、10歲的小孩也在說:『回去後備席吧愛德華!你好廢啊!』(Anthony go sit down! You sxxk!)但其實很有趣,籃球對我來說總是很有趣的,我很愛它。」

愛德華指灰熊球迷成為他的最大動力。(美聯社)

愛德華已在近9場賽事中第6次交出超過20分,今次也締造一項球隊紀錄,他攻入36分,成為木狼史上首戰季後賽的球員中,得分最多的一人,超越了1997年的馬貝利(Stephon Marbury)。木狼下周三早上(香港時間)將再與灰熊合演第二戰。