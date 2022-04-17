NBA季後賽｜木狼狀元愛德華怒轟36分　「灰熊球迷太多廢話」

NBA季後賽香港時間今日（17日）展開第一輪賽事，東區大戰中，明尼蘇達木狼作客以130：117擊敗灰熊，當中2020年「狀元」愛德華（Anthony Edwards）交出36分，他笑談自己對灰熊特別「醒神」的秘密。



愛德華對灰熊打足了40分鐘，23射12中之下，全場交出36分、6助攻的出色表現，成為木狼獲勝的關鍵，使灰熊縱有莫蘭特交出32分8助攻都無法力挽狂瀾。木狼今季常規賽兩次鬥灰熊雖然都落敗，但愛德華兩仗合共轟入57分，生涯4次作客灰熊更獲115分，似乎對於作客聯邦快遞廣場特別有心得。

愛德華表現神勇，助木狼擊敗灰熊。（美聯社）

賽後，《The Athletic》記者Jon Krawczynski問愛德華為何每次作客灰熊都有好表現，愛德華的回答也老實不客氣：「因為他們的球迷啊，他們太多廢話了，連小孩子也一樣！」

小球迷更是愛德華的「眼中釘」，他道：「（灰熊）的小球迷才是最差勁的，連8歲、10歲的小孩也在說：『回去後備席吧愛德華！你好廢啊！』（Anthony go sit down! You sxxk!）但其實很有趣，籃球對我來說總是很有趣的，我很愛它。」

愛德華指灰熊球迷成為他的最大動力。（美聯社）

愛德華已在近9場賽事中第6次交出超過20分，今次也締造一項球隊紀錄，他攻入36分，成為木狼史上首戰季後賽的球員中，得分最多的一人，超越了1997年的馬貝利（Stephon Marbury）。木狼下周三早上（香港時間）將再與灰熊合演第二戰。