NBA季後賽︱居里後備都夠贏　勇士「致命組合」僅合作5分鐘挫金塊

金州勇士主將史提芬居里沒有比賽近一個月，季後賽對丹佛金塊首仗原為正選，臨開賽前卡爾教練改變主意，把愛將列為後備。

取代居里打正選的22歲小將普爾（Jordan Poole），首戰季後賽已攻入全場最高的30分，領軍123：107擊敗金塊，在主場先拔頭籌。



取代居里打正選的22歲小將普爾攻入全場最高的30分，領勇士拿下Game 1。（美聯社）

這是過去10年來，居里第二度擔任後備。對上一次跟今次一樣，都是因為剛從傷患復出的季後賽。卡爾教練賽後解釋，此舉是為更妥善管理居里的出場時間，讓他在每節最後5至6分鐘上陣。

令他放心將居里放後備，最大原因是陣中擁有普爾。這個小將今場13次起手中9球，三分球7射5中，加上罰球8中7，攻入全場最高的30分。卡爾讚揚普爾「不害怕大場面」，又指對方：「每天努力準備，打出漂亮一仗。」普爾的30分追平名人堂成員列治文（Mitch Richmond）的紀錄，成為勇士球員初戰季後賽第二最高得分紀錄，第一位由另一名宿張伯倫保持。他亦成為NBA史上第35位季後賽首戰攻入30分以上的球員。

居里後備上陣22分鐘，攻入16分。（Getty Images）

勇士的「小球陣容」曾無敵一時，被稱為「致命組合」（death lineup）。主力傷病影響錯過季後賽兩年，今次再戰季後賽為小球陣容寫下最新版本：居里、K湯臣、普爾、格蘭（Draymond Green）和韋健士（Andrew Wiggins）今仗僅合作5分鐘，已初見威力，那短短5分鐘內，得分較金塊多出14分。

正是那5分鐘，將比賽鐘擺移向勇士一方，半場比數拉開58：47，奠定贏波基礎，終以123：107獲勝。主將K湯臣賽後直言，「當我們進入狀態之後，真的相當恐怖。這才是我們首次一起上陣呢！」

勇士主將K湯臣形容，當球隊發揮威力時相當「恐怖」。（Getty Images）

居里後備上陣22分鐘，手感平平13射僅5中，三分球6射中3，攻入16分；K湯臣上陣29分鐘，攻入19分，韋健士和格連分別有16分和12分進帳。