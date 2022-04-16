NBA附加賽｜鷹隊反勝騎士躋身季後賽 崔楊格半場翻生大打爭氣波
撰文：陳智深
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NBA附加賽東岸8號種子席位1爭奪戰，阿特蘭大鷹隊後來居上，作客以107：101擊敗了騎士，取得東岸最後一張季後賽門票，將遇上1號種子熱火。
崔楊格（Trae Young）下半場挺身而出攻入32分，全場貢獻38分9次助攻。
加連拿利（Danilo Gallinari）14分，赫爾特（Kevin Huerter）13分，迪安蒂亨特（De'Andre Hunter）10分5個籃板，卡佩拿（Clint Capela）因傷早退，3投3中得7分8個籃板。替補出場的保丹諾域（Bogdan Bogdanovic）得了19分。
騎士功虧一簣。麥簡倫（Lauri Markkanen）得了26分8個籃板，加蘭特（Darius Garland）21分9次助攻，伊雲莫比利（Evan Mobley）18分8個籃板，拿科特（Caris LeVert）16分，查列阿倫（Jarrett Allen）復出，得了11分。
鷹隊今仗開局非常不順利，上半場一直落後，差距一度高達14分。主將崔楊格半場狀態低迷僅得6分。不過他下半場找到了感覺，表現脫胎換骨，頻頻使出拿手外投，三分線外手感也逐漸回順。特別在第三節，崔楊格領球隊大舉反撲，單節就將比分追平。至第四節甫展開，鷹隊即以一波11：2開始第四節，取得了9分的優勢。雙方拼到最後1秒。崔楊格關鍵時刻命中超遠三分，罰球亦全數命中，鷹隊奮勇反勝。
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