【NBA】勇士海嘯式外線轟炸擊退金塊　祖傑被打屁股大發雷霆

有望蟬聯最有價值球員的金塊主將祖傑，今日在季後賽面對勇士情緒有所失控。祖傑在尾節開始未幾就吞下第2次技術犯規被逐，金塊其後無力反抗，並以106：126大敗在勇士手下。



面對居里（Stephen Curry）、K湯臣（Klay Thompson）及普爾（Jordan Poole）的新版「浪花兄弟」，落後場數0：1的金塊今仗開局縱使能與對手拉鋸，但第2節速速被勇士擊倒。

新版「浪花兄弟」第2節起發力，海嘯式的外線轟炸亦令勇士兩節時間打出一段70：38的攻勢。（Getty Images）

新版「浪花兄弟」第2節起發力，至第3節完三人聯手轟入55分，「海嘯式」的外線轟炸亦令勇士兩節時間打出一段70：38的攻勢，讓賽果變得毫無懸念。

金塊祖傑拿到「雙雙」的26分及11籃板，但比賽中他未能控制情緒。（Getty Images）

勇士拉開場數至2：0，連續第二場後備上陣的的居里僅打了23分鐘，就造出相當高效的34分、4助攻及3籃板，普爾亦攻下29分、8助攻及5籃板。

反之，金塊主將祖傑雖拿到「雙雙」的26分及11籃板，但比賽中他未能控制情緒，在首節遭勇士的披頓封阻後，內心已有不爽。

被披頓路過拍打屁股，祖傑突然大發雷霆，此時居里立即趕緊拉住祖傑。（Getty Images）

祖傑被拍屁股連環圖：

隨後更被披頓路過拍打屁股，祖傑認為是挑釁下，突然大發雷霆，並企圖衝前理論。

惟披頓頭也不回，此時居里立即趕緊拉住祖傑，令事件沒有惡化。然而第4節開始未幾，祖傑就因投訴過激，吞下第2次技術犯規遭驅逐出場。