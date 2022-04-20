NBA季後賽｜卜克17分鐘轟31分傷出 太陽敗於基斯保羅剋星手下
撰文：張倩儀
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NBA今季勢如破竹的「一哥」太陽，今日（20日）一嘗季後賽首次敗陣。太陽主將卜克（Devin Booker）今場表現亮眼，更不忘與場外小球迷互動，但卻有如煙火，一瞬即逝。
當以基斯保羅（Chris Paul）可以撐住全隊，今場他則遇上「生涯剋星」，最後果然仍未能打破宿命，太陽只能以125：114不敵塘鵝。
太陽今季於常規賽中以64勝18負直入季後賽，當上NBA「一哥」，幾乎沒有球隊可以限制他們，也順利在季後賽首輪以110：99擊敗塘鵝。
太陽Twitter：「Devin Booker你不是人！」
卜克在上半場火力全開，上陣17分鐘就攻下31分，包括7球三分，其中更有一球半場起手，近乎壓哨的「Logo Shot」，重點是沒有1分是來自罰球。手感火熱到連太陽官方Twitter也發文表示：「Devin Booker你不是人！」
卜克首兩節大勇，更不忘在打出「And-1」後，與小球迷擊拳；但下半場情況急轉直下，不單啞火，更在反擊快攻期間拉傷右腳，提早回到更衣室休息，短短48分鐘間有如煙火，美麗但一瞬即逝。
但太陽主帥威廉斯（Monty Williams）卻表示不擔心，「之前也曾經少了保羅和卜克，總會有人挺身而出，我們全年都是這樣過的」，同時提到明天會有更多卜克的傷勢狀況。
基斯保羅「剋星」發功
太陽今場可算是賠了夫人又折兵，在基斯保羅交出17分和14助攻下，太陽最後不敵塘鵝，只能是125：114落敗。原來，今場執法球證中就有基斯保羅「剋星」福斯特（Scott Foster），過去基斯保羅在他執法下已經苦吞14連敗，至今仍未能打破。
不管基斯保羅到哪裏，只要有福斯特執法就必敗：例如快艇時期0勝5敗、火箭時期的0勝4敗、雷霆時的0勝1敗和太陽0勝4敗。雖然只是「迷信」說法，但基斯保羅生涯數據無疑說明一切，大家也好奇基斯保羅生涯間期能否打破「宿命」。
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