NBA季後賽｜灰熊挫木狼寫隊史最大分差　全場60次罰球出手成焦點

NBA季後賽今日（20日）戰火再續，其中兩支年輕球隊再碰頭進行第二戰，灰熊主場以124：96擊敗木狼，寫下隊史最大分差，打成局數1：1平手。

雖然寫下新數據，但仍不及罰球、犯規數驚人：兩隊共寫下50次犯規、60次罰球起手，夏登（James Harden）式博罰球打法蔓延？



灰熊上場被木狼以130：117取下首勝後，今場碰頭自然不敢鬆懈，首節兩隊比數一直緊咬各不相讓。第二節，木狼突然熄火，單節僅拿下17分，被灰熊一口氣拉開11分差距。灰熊氣勢如虹，第三節依然領先19分，完全不讓木狼有機可乘，最後在全隊7人得分上雙下，以124：96擊敗木狼。

灰熊寫下隊史新紀錄。（Getty Images）

木狼第二節開始熄火。（Getty Images）

灰熊今場以28分的距離勝出，改寫隊史最大分差，更取得季後賽首勝；不過，儘管紀錄再亮眼也不及今場的罰球起手和犯規有亮點。今場兩隊合寫下50次犯規、60次罰球起手的數字，其中灰熊罰球32射25中、木狼罰球28射25中，無疑會影響到球賽的流暢度和精彩度。

「博Foul」打法變主流？

NBA出名「博罰球」的就有76人的艾比迪（Joel Embiid）和夏登（James Harden），曾在2場比賽中共計罰球出手59次，一度引起外界討論，不知道是在看罰球大戰還是籃球比賽。

莫蘭特今場更攻下30分、9籃板和10助攻。（Getty Images）

今場兩支年輕球隊共錄得60次罰球起手，也成為亮點，雖然有可能是球證的尺度，也可能關乎球員的打法，但灰熊教練詹金斯（Taylor Jenkins）則坦言勝利都要歸功防守：「我們把唐斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華斯（Anthony Edwards）、D羅素（D'Angelo Russell）的得分限制在平均之下，很好。」也可能是防守的強求、對抗影響，至於「博Foul」打法會否成為「潮流」就要拭目以待。