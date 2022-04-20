NBA季後賽｜占士湖人出局無影響關注度　塞爾特人籃網近千萬收視

NBA季後賽進行得如火如荼，據NBA官方統計，最近一場賽事的收視人數，創下2016年以來首輪的新高，平均收視也是繼2011年以來最佳。

雖然「常客」湖人，以及被視為NBA「門面」的占士（LeBron James）都被排除在外，但看來精彩度不減反升。



今年季後賽戲碼不比往年差，其中塞爾特人對籃網就在首戰打出兩強對決的氣勢，戰至最後憑泰譚（Jayson Tatum）絕殺上籃扭轉局勢，除了引起了全球的輿論，也能在收視數字中反映。

塞爾特人對籃網就在首戰打出兩強對決的氣勢。（Getty Images）

NBA官方統計，季後賽首輪中塞爾特人對籃網的戲碼，平均收視人數達到690萬，最高峰時更達到980萬，是2016年以來首輪賽事最高收視人數紀錄。

另外，上星期美國三大平台ABC、ESPN和TNT播出的8場比賽，平均收視人數更達405萬，是2011年後季後賽開戰第一個週末最佳收視表現。雖然在季後賽常客湖人、被視為當代NBA象徵人物的占士出局提早放假，但從數據看來並無影響NBA的關注度，比起球星效應，現在球迷對年輕球隊更關注。