NBA季後賽｜碧咸攜女兒見證熱火連勝　畢拿2項數據前無古人

熱火球星占美畢拿（Jimmy Butler）今日（20日）率隊以115：105擊敗鷹隊，順利以場數2：0領先；畢拿更打出45分、5籃板、5助攻以及0失誤和0犯規的驚人數據。

足球名宿碧咸（David Beckham）和女兒Harper Seven Beckham也場邊見證勝利，占美畢拿的超強表現，讓Harper也興奮得大聲吶喊。



今日占美畢拿率熱火以115：105擊敗鷹隊，以高強度防守將崔楊格（Trae Young）守死，讓鷹隊在無計可施下「硬食」二連敗。氣勢有如2020年「Bubble」季後賽時期的熱火，那隊一路殺進總冠軍賽的大黑馬；不過，今時不同往日，熱火今季不再是東岸第五，而是以「一哥」身份出戰。

占美畢拿率熱火以115：105擊敗鷹隊。（Getty Images）

除了勝利，占美畢拿更在今場寫下超強數據，除了打出45分、5籃板、5助攻外，0失誤和0犯規更是罕見。繼韋健士（Dominique Wilkins）、皮雅斯（Paul Pierce）、杜蘭特（Kevin Durant）、梅利（Jamal Murray）後，1978年以來第5位在季後賽至少拿到45分、0失誤的球員，更一舉成為季後賽史上首位單場至少45分、5籃板、5助攻、0失誤、0犯規的球員。

占美畢拿更在今場寫下超強數據。（Getty Images）

身穿畢拿球衣的Harper更被拍下在比賽間歡呼。（Getty Images）

今次是畢拿季後賽第三次得分達「40＋」，追平占士（LeBron James）紀錄，趕上成為隊史第二，僅次於韋迪（Dwyane Wade）7次。

今場除了場內激烈，場外亦有巨星駕臨。現時身為美職足球隊國際邁阿密班主的球壇名宿碧咸，也帶了女兒Harper Seven Beckham也在場邊見證畢拿的壯舉，身穿畢拿球衣的Harper更被拍下在比賽間歡呼。賽後，畢拿也親自走向兩人和其握手和打招呼。