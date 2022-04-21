NBA季後賽｜籃網再負塞爾特人　艾榮表現不佳被嘲「10分0中指」

NBA季後賽籃網與塞爾特人Game 1激戰，錄得近千萬收視，今日（21日）再次碰頭塞爾特人繼續追擊，順利以114：107取勝，將場數優勢擴大至2：0。

比起上場的氣勢，今日籃網球星K艾榮（Kyrie Irving）默默無聲應戰，其後他提到因舉中指和講粗口罰款太貴，賽後被波士頓媒體調侃：「艾榮10分、0中指。」



上場籃網被塞爾特人主將泰譚（Jayson Tatum）絕殺賽事，當時獨轟39分的艾榮生氣得舉起中指，更「爆粗」回敬球迷的喝倒彩，被聯盟判罰最高罰款5萬美元。

籃網與塞爾特人上場激戰，在美國錄得近千萬收視。（Getty Images）

艾榮接受訪問時提到對手看穿籃網。（Getty Images）

大概是宗教信仰的禁食影響，艾榮於比賽期間從更衣室中帶了香蕉在換出場時充飢。今場他默默應戰，卻交出水準以下的表現，上場40分鐘僅13射4中，三分1射0中，共10分、8籃板和1助攻。

籃網在領先最多17分下，卻被塞爾特人反超，尾節連杜蘭特也捱不住，僅10射0中最終被塞爾特人以114：107擊敗，籃網落後場數0：2回主場再戰。

賽後艾榮接受訪問時提到對手看穿籃網，但深信球隊仍有機會爭冠：「烏道加（綠軍主帥、曾任籃網助教）非常瞭解我們；我覺得現時機剛剛好，我們沒有時間失落，因為這是季後賽，可以做的只是保留做得好的，然後下一場做準備以更好的姿態向前。」

Kyrie came back with food on the bench to break his fast for Ramadan pic.twitter.com/r4oA4MKAt0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2022

籃網在領先最多17分下，被塞爾特人一舉反超。（Getty Images）

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即使落入0：2的困境，加上回到老東家被球迷無間斷「Trash talk招呼」，艾榮都沒有回應，只在場邊說一句：「對你們Trash Talk太貴了。」而波士頓媒體《NBC Sports》則調侃提到：「艾榮今場10分、0中指」