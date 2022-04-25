NBA季後賽｜基斯保羅老貓燒鬚　遭塘鵝小將迫至8秒違例（有片）

NBA季後賽塘鵝今日在Game 4，順利以118：103擊敗太陽，追平場數2：2。是日塘鵝功臣除了恩格林（Brandon Ingram）攻下30分，第四節以死亡纏繞防守基斯保羅的小將阿法拉度（Jose Alvarado）也成為焦點。



雙方上半場戰況「膠着」，惟易邊後太陽突然「啞火」兼防守變得軟弱，塘鵝第三節已拉開12分差距。縱然第四節太陽曾一度追到只差4分，但在奇雲卜克缺陣下，基斯保羅一人之力難求全隊，然而他今天出場37分鐘僅得到4分，首節過後更1分未得。

基斯保羅今天出場37分鐘僅得到4分，首節過後更1分未得。（美聯社）

在恩格林的30分及華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）取得26分、15籃板下，塘鵝順利拿下關鍵一戰，追平場數2：2。反之太陽除了艾頓（Deandre Ayton）的23分，其餘球員表現不濟，特別是經驗老到的基斯保羅。

恩格林（Brandon Ingram）攻下30分，是今場塘鵝取勝關鍵。（美聯社）

這名老練控球後衛更在第四節出現罕有失誤，他持球上場時遭塘鵝小將阿法拉度瘋狂阻攔。結果基斯保羅無奈於半場線前拿起皮球，嘗試擺脫傳球，惟為時已晚，基斯保羅8秒違例。

塘鵝小將阿法拉度瘋狂阻攔迫使基斯保羅8秒違例。（美聯社）

小將立大功，也把聯盟最穩定的控衛守住，全場球迷隨即吶喊，阿法拉度也表現興奮。

基斯保羅8秒違例：