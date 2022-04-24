NBA季後賽︱籃網再負塞爾特人陷絕境　杜蘭特自責：是我想太多了

撰文：吳慕兒
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NBA東岸季後賽，落後0：2的籃網主場對塞爾特人以103：109再輸一仗，系列賽落入場數0：3絕境。
歷來從未有任何球隊在落後0：3之下能夠反勝出線，籃網晉級機會渺茫，主將杜蘭特承認責任，「是我想得太多。」

杜蘭特在對塞爾特人的三場季後賽均未能發揮應有水平。（Getty Images）

塞爾特人成功封殺籃網雙星

泰譚（Jayson Tatum）攻入全場最高的39分，另加5籃板、6助攻和6偷球，加上積倫布朗（Jaylen Brown）的23分，助塞爾特人以由頭帶到尾姿態獲得系列賽三連勝。

比起進攻，塞爾特人再次成功凍結籃網雙星杜蘭特和K艾榮，才是贏波最大關鍵。美國時間周一晚作客布魯克林上演Game 4，綠衣軍團有望以橫掃姿態晉級。

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泰譚領塞爾特人再贏一場，擊敗籃網晉級在望。（Getty Images）

塞爾特人全場迫得對手犯下21次失誤，並把握機會從中得到37分，全隊得到13次偷球，當中泰譚獲得6次之多。

綠衣軍團戰術奏效，杜蘭特全場只得11次起手機會，6球命中，合共得16分、8籃板和8助攻；K艾榮數據更慘烈，17射僅6中，7次三分起手全炒，同樣只得16分。

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籃網雙星今仗主場表現令人失望。（Getty Images）

籃網三連敗，身為得分主力的杜蘭特，三場比賽加起來52次起手僅19中，命中率大跌至36.5%，與今季常規賽平均得29.9分、51.8%命中率的表現相去甚遠。一方面應歸功於塞爾得人的嚴密防守，杜蘭特本人卻另有見解，「老實說，我只是想得太多，整個系列賽也是。」

「身處任何一支球隊，我也會思考打球的最佳方式。就算有好隊友在身邊，我也會嘗試找出如何成為最好的自己，同時不要妨礙隊友。」杜蘭特直言，「有時我會想得太多，有時我只需要心無雜念地出場打波。」

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賓施蒙斯（籃衫）會否在生死戰成為籃網王牌？（美聯社）

NBA史上曾經有3支球隊在季後賽落後0：3的情況下，追成3：3平手，可是Game 7沒有一支能夠反勝，全數落敗。

籃網能否打破宿命，還有最後一張特別的牌幫手——拿殊教練在Game 4絕地反擊戰，要為是否首次派賓施蒙斯（Ben Simmons）落場下決定。此子自來投後一直因傷避戰，Game 4終可候命上陣，不知他能否扭轉籃網命運？

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