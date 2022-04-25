NBA季後賽｜祖傑再展高智商　大叫「笠呀！」　完美解破勇士戰術

金塊MVP祖傑向來球商高獲重讚賞，今日在季後賽面對勇士的Game 4，他的高智商不但為球隊化險，更帶領金塊126：121取勝，追回關鍵1：3。



Game 4比賽不久，祖傑就遭對手D格林（Draymond Green）防守時擊中面部，此舉引發金塊一眾不滿，但也激發了祖傑鬥志。其後他連環攻勢，首節獨轟18分，第二節金塊更將分差擴大至17分。

祖傑的高智商不但為球隊化險，更帶領金塊126：121取勝。（Getty Images）

然而勇士也非省油的燈，「浪花兄弟」居里、K湯臣下半場發力，第四節帶領勇士打出一段18：6，雙方在剩下1分06秒時121：121平手。

惟其後K湯臣三分未能命中，反之金塊莫里斯（Monte Morris）在最後33.5秒2分得手，打破平手僵局。雙方分差只有2分，比賽來到最關鍵一刻，勇士暫停後邊線發球，當時在後備席的祖傑看來已識破勇士的戰術，他跳起來向隊友大喊，「Lob！Lob！（高吊球）」，然後指揮隊友往籃下跑。誰料到祖傑真的解破了對手戰術，金塊終以126：121取勝。

在後備席的祖傑跳起來向隊友大喊，「Lob！Lob！（高吊球）」。（影片截圖）

祖傑真的解破了對手戰術。（影片截圖）

金塊順利止血，功臣祖傑轟下37分、8籃板及6助攻，莫里斯及艾朗哥頓分別有24分和21分。勇士居里得33分、8助攻，K湯臣則獲32分。

MVP祖傑的高智商：