NBA季後賽｜占士放假化身「明燈」　Twitter點評4人全輸波

昔日的NBA季後賽常客湖人今季被排除在外，最近占士（LeBron James）表示自己好悶，直言餘下的生涯再也不想錯過季後賽，不過「提早放假」的他自然也變成觀眾，活躍於Twitter和IG，成為新NBA「明燈」。



NBA季後賽如火如荼，未能晉身的占士只好安坐家中成為頭號觀眾，雖然理論上沒有人會討厭放假，但占士卻表示自己感覺痛苦：「餘下的生涯再也不想錯過季後賽了，這種心情真的太痛苦了，好我要回來看比賽了。」

占士密切關注比賽，更會在Twitter上大肆「點名」打得好的球員。可是，《ClutchPoints》記者表示被占士點名並不是一件好事，例如：比華利（Patrick Beverley）、基斯保羅（Chris Paul）、艾榮（Kyrie Irving）和教練路爾（Tyronn Lue），最後都沒有好下場。

I can/will NOT miss the post season again for my career! This shit HURT. Ok back to watching these games. — LeBron James (@KingJames) April 23, 2022

The Bron tweet curse is something else man 🤣 pic.twitter.com/XWTY9R8bB6 — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 22, 2022

NBA新「燈神」？

例如去年，總冠軍賽太陽2：0領先公鹿，占士Twitter發文支持基斯保羅：「拿下這兩場，還有2場」，但太陽就再沒有贏球，更被公鹿連贏4場逆轉。

占士Twitter發文支持基斯保羅。（Getty Images）

今年，占士在附加賽第二輪塘鵝對快艇時，曾在Twitter盛讚教練路爾：「你簡直是這項運動中最好的教練。」當時快艇在第三節打出一段38：18，貌似勝券在握，但在占士「點名」後，塘鵝打31：17反擊成功，殺入季後賽，路爾領軍的快艇出局。

曾在Twitter盛讚教練路爾。（Getty Images）

占士也在4月22日稱讚比華利。（Getty Images）

占士也在4月22日稱讚比華利，「老虎狗（比華利）正在表現，不要錯過。」當時木狼以83：67領先，但卻在占士「加持」後，末節被灰熊打出37：12的攻勢兼拿下勝利；木狼也因而落後場數1：3。

最後還有前隊友艾榮，首戰對上老東家塞爾特人，第四節打出18分的好表現，占士即在Twitter上表示讚嘆：「God-rie（神一般的艾榮）的籃球真的打得太好了，驚人的技巧！」不久，籃網就因泰譚（Jayson Tatum）關鍵上籃命中而敗陣。