NBA季後賽｜崔楊格末節回魂拋投絕殺熱火　鷹隊1分險勝逃出生天

熱火以東岸「一哥」之姿打入季後賽，更在首輪兩度擊敗鷹隊，今日（23日）正準備直落3：0「 叫胡」，鷹隊崔楊格（Trae Young）突然第四節回魂，拋投命中以111：110絕殺。

鷹隊避過0勝被橫掃的危機外，崔楊格也在今場寫下新紀錄，成為隊史中最年輕達到季後賽500分的人。



熱火今場同樣開局即佔上風，戰至下半場仍保持雙位數優勢，加上鷹隊表現沉寂，主將崔楊格2節僅7射2中得10分。末節，熱火領先14分，本以為勝券在握，鷹隊卻在突然急起直追，三分命中、崔楊格打出「And-1」，鷹隊打出一段21：7追平比分。

崔楊格今日全場交出24分、8助攻、4籃板。（Getty Images）

戰至最後4.4秒，崔楊格做出標誌性「Floater」（拋投）命中領先1分，隨後畢拿（Jimmy Butler）獲絕殺機會卻未能把握，最後鷹隊以111：110險勝，避過0：3被橫掃的危機。

除了打成場數1：2外，崔楊格也在今場成為也成為鷹隊史中最快、最年輕（23歲216天）在季後賽拿下500分的球員，以及NBA史上繼「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）後，第二位在20場季後賽內就拿到至少500分和150助攻的球員。

戰至最後4.4秒，崔楊格做出標誌性「Floater」（拋投）命中領先1分。（Getty Images）

賽後也坦言自己一直相信出手就會成功。（Getty Images）

雖然最近崔楊格表現不及常規賽，但教練麥美倫（Nate Mcmillan）仍對崔楊格信心十足：「他是一位充滿自信的孩子，他從不畏懼這樣的時刻。當關健時刻來臨，他就會完成最後一波進攻。」崔楊格今日全場交出24分、8助攻、4籃板，雖然表現一般但賽後也坦言自己一直相信出手就會成功：「我從不懷疑，我覺得只要我出手就會成功，我想要做正確的解讀。」

另一邊，熱火今場除了輸球，球隊「大腦」洛利（Kyle Lowry）在第三節拉傷腳筋，或需要缺陣，明天將會診斷傷勢。

鷹隊避過0：3被橫掃的危機。（Getty Images）