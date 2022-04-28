【籃鞋癡】「三波」實戰鞋正式抵港　抓地力超強　爛地打球都不滑

黃蜂球星拿美路波爾（LaMelo Ball）自開展NBA旅途後受盡關注，首季隨即成為新人王。由父親的「BBB」品牌轉至PUMA，去年不少球迷亦期待着這新人王簽名鞋的消息，就在去年底「三波」專屬球鞋「MB.01」終於面世。

這對本地球迷期待已久的戰靴，明日（29日）正式登陸香港。



事實「MB.01」去年尾推出後，已成籃球人新寵兒，各地上架後迅速售罄。第一個配色「Red Blast」上線後，「Buzz City」及「Grey/Red」配色亦跟隨上架，接着聯乘系列「Rick and Morty」也速速售罄，最後拿美路在明星賽穿過的「Queen City」紫色配色也是炒賣熱貨。

「MB.01 Galaxy」明日（29日）隨即上架。（PUMA）

「MB.01」配色：

究竟此鞋有何吸引力？也許三隻字就能解釋一切：實戰鞋。

手拿這對「MB.01」感覺偏重，惟穿上後腳被后高筒包覆感厚實，並沒有一絲笨重感覺。中足及後跟包裹感舒適，相比下前掌設計較為寬大，建議鞋頭鞋帶調整綁緊，腳掌與鞋面貼合度就剛剛好。

「Galaxy」以「Not From Here」的太空靈感為概念，鞋側刻畫銀河圖形加上熒光色系。（楊宇翹攝）

踩地時充分感到「Nitro Foam」的支撐性回彈，前後掌感覺落差不大，跳起落地腳腕也沒有多餘擺動，緩震很好。鞋側三個看似裝飾的交叉，實情是TPU支持，好讓「Nitro Foam」的中底包覆更穩定，跑動起來完全沒有不適感。

鞋底前掌以「粒粒」連成彎線，無論是橫向、縱向移動甚至急停轉身，也沒有任何打滑。（楊宇翹攝）

「MB.01」最令人驚喜的是其抓地力，基本上鞋底前掌以「粒粒」連成彎線，且紋路一直延伸至鞋側，無論是橫向、縱向移動甚至急停轉身，也沒有任何打滑。就算試鞋球場地面失修及有大量灰塵，抓地力也沒有嚴重下降。

代表拿美路的「M.E.L.O」字眼也印在鞋後跟。（楊宇翹攝）

香港鞋迷再不用四處撲貨，明日起「MB.01」正式登陸本港，最新款式「Galaxy」隨即上架。「Galaxy」以「Not From Here」的太空靈感為概念，鞋側刻畫銀河圖形加上熒光色系，非常搶眼。代表拿美路的「1 of 1」標誌及「M.E.L.O」字眼，分別印在鞋舌及鞋後跟。