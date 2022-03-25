籃鞋癡｜高比太太宣告與Nike「復合」　首推Gigi版Kobe 6 Protro

去年4月，已故NBA名宿高比拜仁（Kobe Bryant）遺孀Vanessa Bryant宣布，高比與運動品牌Nike合約期滿，將與品牌切割。

還未到一年，周五（25日）Vanessa Bryant於Instagram上宣布好消息：將與Nike繼續合作推出Zoom Kobe系列。



2021年4月13日，高比與Nike合約期滿，Vanessa Bryant決定不再續約，終止長達18年的合作關係。不足一年，今天Vanessa再於Instagram上宣布與Nike重修舊好，繼續合作推出「Zoom Kobe」系列。這個消息想必讓全球球迷興奮又期待，就連太陽球星卜克也在Twitter上分享，表示：「This is a great day.」 （這是個好日子。）

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高比和二女兒Gianna Bryant在一次 直昇機失事中逝世。（Getty Images）

卜克也表示Kobe與Nike合作是好事。（Twitter截圖）

我們很高興地宣布，我們與Nike的合作關係將會繼續！我對於我丈夫的球鞋仍然是 NBA 球場上，球員穿得最多的鞋感到自豪，而且他的球鞋仍然受到全世界球迷的追捧。通過新的合作關係，球迷們可以在未來幾年內穿著Kobe和Gigi的Nike產品，並且Nike每年都會將Gianna款式鞋子的淨收益捐贈給Mamba及Mambacita運動基金會 (M&MSF)。我很感激Nike，他將與我共同努力在南加州建立一個青年籃球中心，與下一代青年運動員分享曼巴精神。我知道這對我丈夫、女兒的全球粉絲來說是一個鼓舞人心的時刻，我非常感謝你們每一個人！ 感謝全世界支持Kobe和Gigi精神的每一位球迷。 Vanessa Bryant

Nike也宣布合作後首個推出的鞋款將會是「Kobe 6 Protro：Mambacita Sweet 16」，向同是意外中逝世高比二女兒Gigi Bryant致敬；而鞋款的全部收益都將用於Mamba and Mambacita Sports Foundation（曼巴和曼巴奇塔體育基金會）。Vanessa也會與Nike合作於南加州建立青年籃球中心，以繼承高比培訓下一代籃球員的心願。

高比在1996年展開NBA生涯時曾與Adidas簽下代言。後來於2003年「轉會」Nike，成為最重要的代言人之一，推出過11款個人簽名籃球鞋，即使在退役後，Nike仍有繼續發布新鞋。

Vanessa Bryant於Instagram上宣布好消息。（Vanessa Bryant Instagram）

Nike Kobe 6 Protro：Mambacita Sweet 16:

Nike「Kobe」系列的歷代簽名鞋款：（按圖放大）

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去年Vanessa Bryant宣布不再續約後，一度傳出有意建立自家「Mamba」品牌，被發現「Kobe」公司在過去一年已經低調的完成13個有關「Kobe」、「Mamba」、「Gianna」等的商標申請，其中包括「Baby Mambas」、「Lady Mambas」、「Play Gigi's Way」，但後來未有相關消息。現時高比「回歸」Nike，繼續推出「Zoom Kobe」系列對球迷來說是驚喜級的好消息 。

高比生涯威水史（按圖放大）：

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