NBA季後賽｜勇士「洛文」狂搶22籃板　一人進攻籃板比灰熊整隊多

勇士淘汰灰熊，時隔3年重返西岸決賽，當中「浪花兄弟」合轟的59分功不可沒。惟要談到今仗勝利關鍵人物，必定是狂搶22籃板的大前鋒魯尼（Kevon Looney）。



勇士Game 6以110：96擊敗灰熊，場數4：2晉級西岸決賽，將與太陽和獨行俠之勝方爭取總決賽入場券。這場比賽勇士隊除了「浪花兄弟」史提芬居里及K湯臣發揮出色，罕有正選上陣的大前鋒魯尼雖得4分，但22個籃板足以令他成為致勝關鍵。

大前鋒魯尼雖得4分，但22個籃板令他成為致勝關鍵。（Getty Images）

魯尼的22個籃板除了是他生涯新高，11個進攻籃板亦比灰熊整隊（10個）還多。賽後代替確診卡爾的助教布朗教練直言，起初沒有把魯尼列入正選：「本身無安排他正選上陣；是D格連及居里要求的，很高興魯尼得到兩名偉大球員的肯定。」

魯尼的22個籃板除了是他生涯新高，11個啲進攻籃板亦比灰熊整隊還多。（Getty Images）

魯尼在關鍵Game 6成為關鍵先生，他表示今天只做了分內事：「我就是想打出對抗，前一場我們的籃板輸了很多，今天我做好自己的工作，感覺搶籃板搶到了『zone』的狀態。」