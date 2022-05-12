NBA季後賽｜勇士大敗最多落後55分　灰熊缺莫蘭特得籃板仍得天下

少有放狠話的居里（Stephen Curry），今場賽前表示：「計劃就是痛毆他們（Whoop that trick）！」可是世事總是難料。

今日（12日）勇士對灰熊的第六戰，除了跟原定「計劃」不同，更一度落後最多55分，最後以95：134大敗，居里人在後備席，臉色相當難看。



場數領先3：1的勇士，今場本以為可以直接解決灰熊，以4：1晉級；賽前居里自爆「計劃」，引用灰熊主場口號：「痛毆他們（Whoop that trick）！」但現實是勇士今場反被灰熊大咬一口，相當狼狽。

賽前居里自爆「計劃」，引用灰熊主場口號：「痛毆他們（Whoop that trick）！」（Getty Images）

勇士攻守兩端均出事

灰熊主將莫蘭特（Ja Morant）繼續缺陣，勇士眾射手包括居里、K湯臣（Klay Thompson）和普爾（Jordan Poole）等，共28射僅12中，進攻失靈。

防守更為不濟，讓對手謝利積遜（Jaren Jackson Jr.）、鍾斯（Tyus Jones）、班尼（Desmond Bane）三人各攻入21分，加上內線有阿當斯（Steven Adams）包辦籃板，勇士攻守兩端斷電，外加上半場的14次失誤，更讓對手進一步拉開分差。

單借對手失誤的機會，灰熊就已經有29分的「輕鬆」得分。（Getty Images）

灰熊全場抓下63個籃板，包括18個進攻籃板。（Getty Images）

輸籃板輸天下

提到籃板，灰熊全場取得63個籃板，包括18個進攻籃板，相反勇士全場45個籃板中只有4個進攻籃球，數據顯示勇士出手幾乎沒有「Second Chance」（二次進攻）。另外，灰熊今場偷波數共12次，導致勇士錄得22次失誤，單借對手失誤的機會，灰熊就已經有29分的「輕鬆」得分。

僅打完三節，勇士就落後55分，完全沒有懸念。居里也提早回後備席休息，上陣29分鐘，得到14分、4助攻，而K湯臣則攻入全隊最高19分，但正負值卻只得-45， 並列史上季後賽單場最差表現，勇士最終以95：134大敗，場數仍領先3：2。