NBA季後賽｜夏登關鍵時刻消失76人出局　艾比迪想與畢拿做隊友

NBA季後賽今日（13日）熱火在第六戰順制以99：90擊敗76人，成為首支殺入分岸決賽的球隊。

出局的76人在季中交易喜獲夏登（James Harden）與艾比迪（Joel Embiid）連線，到完季才發現「夏登已不是火箭大家看到的那個夏登」？



作為東岸「一哥」，熱火在季後賽表現仍舊強勢，今場除了畢拿（Jimmy Butler）交出32分、8籃板、4助攻和2封阻外，全隊5人等分上雙。雖然D格連（Danny Green）在開局不久就被艾比迪（Joel Embiid）壓傷左腳離場，在史特路斯（Max Strus）爆發攻入16分保持上半場優勢。

夏登加入76人，讓大家覺得他與艾比迪合作將會內外發炮的效果，不過事實並非如此。（Getty Images）

換邊後，熱火的防守升級，讓76人在8分鐘只得到8分，另外畢拿單節轟14分，一下子就將比數拉開16分差，最後以99：90擊敗76人，殺入東岸決賽。

回顧76人主將艾比迪今季，可算是諸事不順，以場均30.6分、11.7籃板、4.2助攻和1.5封阻，但仍失落常規賽MVP。季中換走消失多時的施蒙斯（Ben Simmons），換來夏登，本以為迎來希望，更說過與夏登合作自己得到生涯最多的空位進攻，但如今無法晉級決賽的結果，讓艾比迪又有新體會。

76人下半場急於追分，但夏登卻隱身，只出手2次。（Getty Images）

夏登不再是得分機器？

「我肯定由球隊得到他開始，大家都期待他是火箭的那個夏登，但那已經不再了。」夏登加入76人，讓大家覺得他與艾比迪合作將會內外發炮的效果，不過事實並非如此：「他現在是一個組織者，我有時候也想他可以打得更有侵略性。」就好比今場，76人下半場急於追分，但夏登卻隱身，只出手2次，得0分和4助攻；今季季後賽除了第4戰回勇攻下31分，其餘的賽事命中率都低於五成，場均19.3分、8.5助攻和5.8籃板都是雷霆時期後的新低。

自2019年，夏登已經連續4年在次輪出局，最近9場生死戰中只錄得1勝8負的成績，讓人懷疑他主宰關鍵賽事的能力。

艾比迪表示想與畢拿再做隊友。（AP）

他懷念起對手、前隊友畢拿的強硬打法。（AP）

艾比迪表示想與畢拿再做隊友

艾比迪無疑是這樣的夏登感到失望，賽後更直指球隊不夠「硬」：「除了心態，我們不夠強硬還有身體，我們的對抗性不及對手。」這讓他懷念起對手、前隊友畢拿。完場後艾比迪與畢拿擁抱，表示兩人是兄弟，並為他驕傲：「我到現在還不明白76人為甚麼會放他走，我與想可以跟他並肩作戰。」

雖然另一邊，畢拿也提到艾比迪是好兄弟，也很想和他一起打球，但強調自己熱愛邁阿密：「我對艾比迪充滿尊敬和愛，仍然希望自己在他的球隊中，不過我絕對愛邁阿密熱火，很慶幸我在熱火。」雖然畢拿不會再回到76人，但難保艾比迪會離開76人，轉投更強硬的球隊。