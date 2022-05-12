NBA季後賽｜科爾買頭排門票塞爾特人 「迫」身後女球迷半蹲看球
撰文：張倩儀
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入場看比賽，球迷人數眾多總會有意料之外的事發生，今日（12日）波士頓一位女球迷就差一點人在現場卻「錯過」比賽，全因她剛好坐在「巨人」前塞爾特人中鋒科爾（Tacko Fall）後排。
NBA季後賽次輪第五戰，公鹿作客塞爾特人，原先場數以2：2平手，因此今場無疑是關鍵一戰。雖然綠軍有主場之利，但公鹿憑「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）神勇攻下全場最高40分和賀里迪（Jrue Holiday）守住關鍵的2球下，最後公鹿以110：107逆轉局勢，領先場數3：2。
前塞爾特人中鋒科爾也有入場支持舊隊友，更坐在頭排位置，以身高2.29米身軀完全遮住身後的女球迷。不過，該球迷並沒有出聲，只是自己默默地半蹲看球，直到現場鏡頭捕捉到，大家才發現她的「困難」。
現場工作人員也細心地送上「增高」坐墊，科爾知道後也轉身與球迷擊掌。有網民表示如果自己是那位女球迷，一定會想要求「回水」，認為這張前排門票白買了，因為沒有最好的景觀；也有人突破盲點，提出女球迷變高後的問題：「那第三排的球迷怎麼辦？」
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