NBA季後賽｜熱火完美防守限制艾比迪 畢拿率隊主場「叫糊」
撰文：張倩儀
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今季NBA「熱力」十足，西岸有太陽、東岸有熱火。
季後賽次輪，熱火憑高強度防守迫使擁有雙星的76人命中率持續低迷，今日（11日）以120：85輕取一場，場數以3：2領先。
熱火今季季後賽表現一直穩定，前5場主場賽事，平均只讓對手得到97分，5戰5勝，今場回歸主場無疑一大優勢。
今天前三節，熱火的防守力度有增無減，令76人全隊的命中率低於4成，其中主將艾比迪（Joel Embiid）更是完全受制於熱火，全場只攻下17分。到末節，熱火更是攻守兩端兼顧，一口氣打出12：0的攻勢，最後以120：85勝出。
畢拿（Jimmy Butler）雖然過去2場都一夫當關，今場打出23分、9籃板和6助攻的他，總算等到隊友的支援，史特路斯（Max Strus）交出19分和19籃板，還有內線的艾迪巴約也貢獻12分、6籃板和2封阻。
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