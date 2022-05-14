NBA季後賽｜浪花兄弟合轟59分淘汰灰熊　勇士事隔3年重返西岸決賽

上仗以55分大敗灰熊的勇士，今日捲土重來並於Game 6以110：96取勝，場數4：2淘汰對手，晉級西岸決賽。



勇士今日回到主場，一開賽有如「遊魂」頻頻失誤及命中率不佳，惟K湯臣手感逐漸回勇，首節他5投4中得到11分。

史提芬居里今日命中率不高但仍取29分。（Getty Images）

第2節勇士雖被灰熊隊打出14：0攻勢陷入險況，但其後力挽狂瀾以領先2分返回更衣室。第3節K湯臣手感繼續火熱，該節結束後他已得到27分，勇士以1分優勢進入尾節。

第4節勇士一度落後，惟其後一段23：7攻勢後來居上，完場前2分57秒K湯臣再一次三分命中，隨後他高舉6隻手指，意味勇士將6場拿下灰熊，而球隊亦沒有浪費機會，穩穩拿下勝仗。

K湯臣高舉6隻手指，意味勇士6場拿下灰熊。（Getty Images）

是日一勝讓勇士重返訣別三年的西岸決賽，K湯臣轟入全隊最高的30分，史提芬居里今日命中率不高但仍取29分，至於下半場爆發的韋堅斯也有18分進賬。