NBA季後賽｜獨行俠33分大炒太陽　自2011年後再闖西岸決賽

西岸4強 Game7太陽主場迎戰獨行俠卻換來尷尬賽果，結果基斯保羅（Chris Paul）交出加盟以來的最差表現，太陽90：123落敗，忍痛出局。



關鍵「搶七」戰，太陽整隊卻表現失魂，上半場僅得到27分亦被獨行俠拉開30分差。

帶着42分優勢進入尾節的獨行俠，終以123：90摧毀太陽的冠軍夢。（Getty Images）

易邊後，獨行俠更殺出一段13：5攻勢，把差距拉開42分，本應激烈無比的Game 7提前「結束」。 帶着42分優勢進入尾節的獨行俠，終以123：90摧毀太陽的冠軍夢，在場數落後0：2下反勝7：4，自2011年後再闖西岸決賽，將與勇士爭取總決賽席位。

太陽主場迎戰獨行俠卻換來尷尬賽果，並以90：123落敗，忍痛出局。（Getty Images）

值得一提，獨行俠當錫（Luka Doncic）以高效率35分、10籃板及4助攻成為全場最高得分，而他在上半場的27分，正正等於太陽全隊分數，是近25年來季後賽首次出現的情況。

獨行俠當錫（Luka Doncic）以高效率35分、10籃板及4助攻成為全場最高得分（Getty Images）

太陽基斯保羅全場僅得10分、4助攻，正負值「-39」也創造了生涯最差紀錄，至於另一主力戴雲卜克（Devin Booker）也完全熄火，只能貢獻11分、3籃板及2助攻。