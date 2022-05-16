NBA季後賽｜基斯保羅「搶七」失魂　出局後主動攬責：是我問題

太陽在「搶七」突然失魂，精神領袖基斯保羅更造出正負值「-39」的恥辱紀錄，球迷固之然失望，惟內心最痛的當然是這名老將。



「搶七」大戰基斯保羅突然「當機」，半場4射0中，易邊後也沒有好轉，最終他出戰31分鐘只拿下10分、1籃板。近年太陽總與NBA總冠軍緣慳一面，今日再以災難性賽果出局，基斯保羅對輸球擔下全部責任。

基斯保羅Game 7出戰31分鐘只拿下10分、1籃板。（Getty Images)

這名一代控球後衛直言，自己是落敗原因： 「我知道威廉斯（Monty Williams）教練會說責任在他扛，但事實是落敗責任由我承擔；我是控衛兼領袖，必須確保球隊執行比賽計畫。」

37歲的基斯保羅雖然不言退，但與總冠軍的距離越來越遠。（Getty Images)

37歲，生涯日子逐漸倒數，被問到奪冠機會已逝與否，基斯保羅這樣回應：「大家去年也這麼說，大概從2008年開始就有人提問，每次你輸球，他們都說你最好機會已過；但我們明年會再來，我不打算退休呢。」