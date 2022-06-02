NBA總決賽｜勇士外線強大內線弱　攻破塞爾特人防線比想像難？

NBA總決賽Game 1 明早開鑼，「浪花兄弟」之一的史提芬居里今日練習中大展身手連入13球三分，看似要向敵軍宣布「三分雨」即將灑下，請做好防備措施。

勇士外投攻力固之然為最大武器，但面對塞爾特人穩固的內線和鋒線防守，勇士的弱點也許徹底暴露。



塞爾特人剛在東岸決賽「搶七」成功，僅3日後將在總決賽面對火力強悍的勇士，體能消耗也許是綠軍首個面對的難題。

史提芬居里今日練習中大展身手連入13球三分。（Getty Images）

休息夠6天的勇士，體能儲備當然足夠，且那點點開花的進攻能力，不禁讓人認為他們在這次總決賽擁有更大的勝算。

在整個季後賽，勇士出戰15場，得分率場均116.1分為聯盟之最，反之塞爾特人得111.8分、排第8。勇士得分率強，場均28.3次的助攻是關鍵所在，負責為球隊輸送流暢傳球的D格連，是勇士進攻的主軸。

整個季後賽勇士出得分率場均116.1分為聯盟之最，「浪花兄弟」火力續開。（Getty Images）

除了「浪花兄弟」火力續開，今季首度成為明星賽正選的韋堅斯（Andrew Wiggins）也不再打法「養生」，在西岸決賽終能看到這名2014年選秀狀元的活力和對抗性。

此外勇士小將們普爾（Jordan Poole）和古明加（Jonathan Kuminga）也在季後賽發光發熱，看來常規賽勇士接二連三試陣，都是值得的。

塞爾特人在東岸決賽僅3日後將在總決賽面對火力強悍的勇士，體能消耗也許是綠軍首個面對的難題。（Getty Images）

惟外線火力愈強，勇士內線的隱憂愈遭被放大，如今即將對上防守力強勁的塞爾特人，內線劣勢或成衝擊冠軍的沙石。

塞爾特人穩固的內線和鋒線防守力，在季後賽上發揮淋漓盡致，整條防線由年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）帶領，加上中鋒羅拔威廉斯加上泰譚及積倫布朗的穩固協防，若勇士想攻破這道立體防守體系，只靠D格連和盧尼的衝擊力，似乎有點難度。

塞爾特人老將賀福特亦為球隊帶來強悍的內線防守力。（Getty Images）

值得一提，Game 1 將在勇士主場上演，這支灣區球隊在今年季後賽錄得主場9戰全勝。根據NBA歷史，過去4支能在季後賽錄得主場10戰全勝的球隊，全數能取下總冠軍殊榮，大家會想勇士明日先拔頭籌嗎？