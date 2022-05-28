NBA季後賽｜熱火東決追平塞爾特人 占美畢拿爆發小宇宙制勝
撰文：顏銘輝
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NBA東岸決賽第6場，熱火靠占美畢拿（Jimmy Butler）轟入47分，作客以111：103擊敗塞爾特人，追成場數3：3，兩隊要打第7場分勝負。
雙方打到第4節仍爭持激烈，當兩隊打成99平手時，畢拿射入兩球再加「AND 1」，加上PJ德加射入3個罰球，幫熱火拉開差距至6分。儘管今場攻入30分的泰譚一度為塞爾特人追近至101：105，但畢拿再入兩分，保持領先差距，最終熱火贏111：103，追平場數3：3。
Jimmy Butler has scored 40+ points 4 times this postseason, including a Playoff career-high 47 tonight! 🔥 pic.twitter.com/i3mPO3DCmR— NBA (@NBA) May 28, 2022
32歲的畢拿今場打出極佳表現，29次起手命中16次，三分球8射4中，罰球更加11射全中，取得全場最高的47分，這個也是他在季後賽的得分新高。他還搶到9次籃板，交出8次助攻，還有4次偷波。
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畢拿賽後多謝韋迪的一番鼓勵，他說：「今日較早前，我收到韋迪的電話及短訊，他告訴我，我是可以做到的。膝部受傷，沒有人在乎的，走出去，繼續建立你的傳奇。這對我的意義就像全世界，所以我很感激你，韋迪。」
畢拿受膝傷影響，對上3戰表現低迷，3場合共只入27分。他說：「我的球隊及教練非常相信我，他們還給我信心，我就出去，用正確的方式去打籃球。」畢拿續說：「整個系列賽，我們一直在說，它還未完的。我們現在要去打第7場。」東岸決賽第7場會在當地時間周日舉行，由熱火主場。
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