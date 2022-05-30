NBA季後賽｜36歲賀福特忍喪親之痛　守到圓夢時終登總決賽舞台

NBA東岸冠軍出爐，塞爾特人以100：96擊退熱火，相隔12年再殺入總決賽。

今天（30日）對綠軍來說意義重大，對隊中老將賀福特（AI Horford） 同樣難忘。他強忍失去親人之痛，經歷140場季後賽，終告圓夢。



NBA東岸決賽今日激戰到最後一分半鐘，在熱火主將畢拿率隊打出11：0的攻勢下，令塞爾特人陷入危機。不過，畢拿在最後16.6秒三分失手，塞爾特人撐到完場哨響起，以100：96拿下東岸冠軍。

塞爾特人順利撐到完場哨響起，以100：96拿下東岸冠軍。（Getty Images）

賀福特抓下籃板球，直到完場，他將球拋向空中後跪地，激動地拍打地板。這位36歲的老將，終於在生涯第15年，經歷過140場季後賽後，打入總決賽，爭奪冠軍指環。雖然今場他只交出5分，但上場44分鐘卻抓下14個籃板。即使81歲外公在Game6前離世，賀福特仍忍住悲痛全心投入在比賽中。

即使81歲的外公，在Game6前離世，賀福特仍忍住悲痛全心投入在比賽中。（Getty Images）

對戰公鹿時賀福特就是守住「字母哥」的悍將。（Getty Images）

2007年以選秀探花加入NBA，賀福特由鷹隊、塞爾特人、雷霆、76人，輾轉回到綠軍。在76人不被重用，在雷霆陪着小將重建，去年回到塞爾特人仍被質疑只是一份垃圾合同，對球隊毫無幫助。

不過，賀福特做到「家有一老，如有一寶」。對戰公鹿，他就是守住「字母哥」的悍將，對上熱火，他又多次守下關鍵球。例如今場畢拿在熱火落後2分時，賀福特就是出手干擾畢拿快攻三分的人，守下人生第一次總冠軍戰的入場券。