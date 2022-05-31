【NBA】傳公鹿助教上任湖人主帥 首要任務處理韋斯保克去留
撰文：楊宇翹
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湖人縱然未正式宣布，惟新帥一職由公鹿助教漢姆（Darvin Ham）擔任已是公開的秘密。
湖人傳奇魔術手莊遜（Magic Johnson）日前受訪建議，漢姆首要處理的任務是讓韋斯保克融入球會。
《ESPN》日前搶先揭露，公鹿助教漢姆將成為湖人新任主帥，雖然至今球會仍未官方證實，但主將勒邦占士已在Twitter率先恭賀。
眾所周知，漢姆上任後首要任務將是重組軍團，然而韋斯保克去留問題，也是重要一環。
近日魔術手莊遜接受訪問時提出自己的看法，認為棄用韋斯保克非選擇：「我想韋斯保克還能跟占士與戴維斯擦出火花，只要有對的教練；再者，他還有1年4700萬合約，交易出去又能拿回什麼？」
話雖如此，韋斯保克去或留亦要視乎個人意願，魔術手莊遜再指，新任主帥要與這名控球後衛好好面談：「坐下來跟韋斯保克好好聊聊吧，帶他去吃晚餐敞開心胸暢談；當然這不是說聊一次就好，很可能這必須花上1到2個星期時間。」
48歲的漢姆將是首度上任總教練職位，去年他在公鹿擔任首席助理教練錄下執教生涯首個NBA總冠軍。
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