NBA季後賽｜球評巴克利被勇士球迷攻擊 撐獨行俠兩面不是人
撰文：張倩儀
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勇士今日（27日）於主場以場數4：1擊敗獨行俠登上西岸之巔，球迷們自然相當興奮，不忘「攻擊」支持獨行俠的前NBA球星、球評人巴克利（Charles Barkley）。
NBA西岸決賽第5戰由勇士以120：110擊退獨行俠捧盃，並獲得總冠軍戰入場券。由於上場不敵獨行俠，今場又回到勇士主場，在K湯臣8球三分、攻下32分的加持下，勇士有驚無險地拿下第4勝。
這一晚，球迷自然歡喜若狂，但現場的《TNT》球評就遭殃了。
其中，因揚言撐獨行俠而被勇士球迷視為敵人的巴克利也在現場，勇士球迷躁動，紛紛向主播台擲毛巾、水瓶等物件，巴克利隨即起身裝作要找後面的球迷算帳。同時，一旁的主持人Ernie Johnson、Kenny Smith也極力阻止球迷，又安撫巴克利，以免衝突升級。
巴克利之所以和勇士結怨，皆因巴克利預測獨行俠勝出；勇士球迷也在贏波後的直播節目背景位置高呼「巴克利Su*ks」，影響節目進行和巴克利發言，當時巴克利也轉身回應「You Su*ks」。今日勇士拿下西岸冠軍，巴克利自然成為球迷的眾矢之的。
不過，巴克利力撐獨行俠，除了惹到勇士球迷，也討不到獨行俠球迷的歡心，因為他的「燈力」十足，幾乎是預測界的「反指標」。所以巴克利開「烏鴉口」撐獨行俠，對獨行俠的球迷來說都是不好的預言。
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