大專籃球｜教大缺得分重心不敵中大　一隊綠葉願靠防守爭勝

得分型球員、工兵、防守悍將等，這些角色在籃球場缺一都會失衡，皆因鮮花也需要綠葉扶持。但當綠葉太多，甚至沒有人習慣當主角，就會變成一種混沌。

教育大學周日（12日）面對中文大學，正正浮現沒有穩定得分點，甚至關鍵時刻未有主力挺身而出的困局。



中大上半場一直未能擺脫教大的防守。（張倩儀攝）

大專盃籃球周日上演教大對戰中大，兩隊向來球風相若，激戰也是預料之中。開局教大即以全場緊迫，讓中大進攻充滿壓力，但教大進攻卻沒有太多板斧，在趙汝凱的突破上籃和邱廣華籃下發力，半場落後30：33。

教大全場拼命防守，望藉此打反擊快攻。（張倩儀攝）

中大多點開花，加上蕭瑋耀多次直衝籃下得分，將比數拉開至15分差距。關鍵時刻教大眾將多次三分起手不果，更出現失誤，隨強悍防守下帶來的犯規問題，頻將對手送上罰球線。全場全隊累積24次犯規，主將李瑜豐5犯離場，最後只能以66：74落敗。

區浩軒末節射入兩球三分。（張倩儀攝）

教大每年都劍指四強，今年也不例外，但今場失利讓他們面對下星期的「Back to back」必須更謹慎作賽，才能保住出線機會。

「由我入教大開始一直都沒有入過四強，四強一直是目標，沒有也不會變。」李瑜豐表示球隊過去花了很多心機在配合和溝通上，雖然知道「星味」不及他隊，但覺得可以靠團隊、防守和拼搏補救。

李瑜豐坦言中大針對性部署和聯防，讓球隊內線未能發揮。

「我們沒有很勁的球員，大家都只是不同球隊的綠葉，也習慣只做綠葉，但仍好想贏。」瑜豐坦言教大要用偷波、緊迫，換回勝利：「爛命絕對是接下來的方向，因為我們最不缺就是防守的悍將。」

回憶入教大的第一年，瑜豐見識過當年馮嘉豪和現助教楊仲翹領軍的日子，也在他心中留教大應有模樣的印象：「他們是很好的示範，因為那年有合作、有技術，甚至防守都少漏洞。」

他不禁直說自己最缺的就是技術，加上全隊上下習慣當配合，做綠葉，期望自己可以在進攻上出一分力：「文俊浩在技術上給我們很多指導，但球隊首要還是以防守反擊為得主重點。」下星期教大將會面對城市大學和職訓局，爭取最後出線機會。