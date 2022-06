【NBA總決賽】「浪花兄弟」在谷底裏重生　三年經歷展現王者的心

「Don't ever underestimate the heart of a champion(請不要看輕王者的心)」,NBA名宿湯贊奴域(Rudy Tomjanovich)曾說過這一話,對爭勝擁有渴望,大概是王者心的基本。

然而就在勇士今日以場數4:2擊敗塞爾特人,取下8年來第四個NBA總冠軍後,「浪花兄弟」二人相擁的背影讓我們明白,坦然面對挫折比專注追逐成功更重要;王者心,大概如此。



2019年6月13日,一個勇士聯盟難以忘掉的日子。在那年的NBA總決賽Game 6, K湯臣第三節倒下雙手按着左膝,那一刻球迷們、隊友們、「浪花兄弟」二人的心情,直落谷底。

2019年6月13日,K湯臣第三節倒下雙手按着左膝,證實左膝前十字韌帶斷裂。(Getty Images)

K湯臣2019年左膝前十字韌帶斷裂,有如勇士低潮的開端,那年痛失NBA總冠軍,杜蘭特接着離隊,其後在K湯臣篤定缺席的新一季開端,居里手腕骨裂缺陣大半季,就在2020年,勇士65場常規賽只錄15勝,是自1953年起單季勝場最少的一季,隊史中排名第二差紀錄。

K湯臣自2019年後,一直只能在場邊支持隊友,而這種感覺不太好受。(Getty Images)

惟那時候灣區眾人仍抱樂觀態度,因在選秀會順利奪得榜眼韋斯文(James Wiseman)。為球隊引入內線戰力,然而K湯臣重投訓練的影片於網上廣泛傳閱,那些久未謀面的三分讓球迷知道,距離「浪花兄弟」合體不日而至。

誰料到開季未幾,勇士上下的心情再次跌至入谷底,K湯臣訓練時右腳阿基里斯腱撕裂,賽季將再次報銷;那天起,球迷、卡爾、甚至居里亦知道,該季將在沙石路走得更艱辛。那天,外界開始問,勇士王朝時而遠去?

居里一人之力挺起球隊,單天仍難保至尊,但他沒有放棄。(Getty Images)

「各位,那應該是我人生中最難捱的一年」,看着隊友場上的掙扎,自己卻有心無力,那年K湯臣說着。比起身體上的傷患,長期避戰在心理方面更難應付,K湯臣曾說過體能訓練比任何一場比賽困難,因為「你會一直質疑自己就算康復也不能像以往般,想法很正常,卻又不能被那些負面情緒左右。」

看着隊友場上的掙扎,自己卻有心無力,那年K湯臣認為過得相當痛苦。(Getty Images)

「浪花兄弟」二缺一,居里明白在絕望中缺少可能性、單天仍難保至尊,但他沒有放棄,因為這名球隊領袖清楚其一舉一動,影響的除了賽果,還有勇士小將們的信心。

然而居里而一人之力怒轟生涯62分,面露頹態下仍全場飛奔防守,就在33歲之際居里再次榮膺得分王。縱然最後於附加賽不敵灰熊,再次無緣季後賽,但在沒有其他球星幫助下,居里證明了只要他存在,球隊仍在進步。

居里去屆以33歲之齡再次榮膺得分王。(Getty Images)

「下季,大家將會恐懼碰上我們」,居里去季尾這樣說着,而他今季引領着勇士開季速錄17勝2負,其時養傷多時的K湯臣,在場邊見證隊友拿下又一場勝仗,還獨自坐在場邊抱頭痛哭半小時。 卡爾教練事後說起K湯臣這傷感一幕,「他快要到達終點線,但他不能停止去想,自己所失去的好幾年時間。」

養傷多時的K湯臣,在季中有天在場邊獨自坐在場邊抱頭痛哭半小時。(Getty Images)

被偷走的兩年,K湯臣失去與隊友作戰的機會,但他沒有浪費任何光陰。然而在睽違941日後,這名31歲的球星傷癒復出,「浪花兄弟」正式在主場對戰騎士日前重組。K湯臣第二節禁區外扭過對手後殺入籃底,面對對手阻擋照樣入樽,他要告訴所有人,K湯臣的正式回來。

K湯臣殺入籃底入樽,告訴所有人「K湯臣的正式回來」。(NBA TV Facebook截圖)

在「抱團文化」興起的當代NBA,面對挫折大概選擇放棄離隊他投,惟在否認、憤怒、討價還價、憂傷過後,「浪花兄弟」二人選擇接納並面對;而今日二人再捧起NBA總冠軍獎盃,證明選擇回應挫敗,才是成功所在。

「浪花兄弟」二人再捧起NBA總冠軍獎盃。(Getty Images)

賽後居里全票當選為總決賽最有價值球員,他痛哭流涕地說着:「我們知道冠軍的意義,過去3年我們經歷的種種......賽季開始時,沒人認為我們會奪冠,除了我們自己;這感覺非常超現實!」

王者的心,就是「浪花兄弟」。