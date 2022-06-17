【NBA總決賽】「浪花兄弟」在谷底裏重生　三年經歷展現王者的心

「Don't ever underestimate the heart of a champion（請不要看輕王者的心）」，NBA名宿湯贊奴域（Rudy Tomjanovich）曾說過這一話，對爭勝擁有渴望，大概是王者心的基本。

然而就在勇士今日以場數4：2擊敗塞爾特人，取下8年來第四個NBA總冠軍後，「浪花兄弟」二人相擁的背影讓我們明白，坦然面對挫折比專注追逐成功更重要；王者心，大概如此。



2019年6月13日，一個勇士聯盟難以忘掉的日子。在那年的NBA總決賽Game 6， K湯臣第三節倒下雙手按着左膝，那一刻球迷們、隊友們、「浪花兄弟」二人的心情，直落谷底。

2019年6月13日，K湯臣第三節倒下雙手按着左膝，證實左膝前十字韌帶斷裂。（Getty Images）

K湯臣2019年左膝前十字韌帶斷裂，有如勇士低潮的開端，那年痛失NBA總冠軍，杜蘭特接着離隊，其後在K湯臣篤定缺席的新一季開端，居里手腕骨裂缺陣大半季，就在2020年，勇士65場常規賽只錄15勝，是自1953年起單季勝場最少的一季，隊史中排名第二差紀錄。

K湯臣自2019年後，一直只能在場邊支持隊友，而這種感覺不太好受。（Getty Images）

惟那時候灣區眾人仍抱樂觀態度，因在選秀會順利奪得榜眼韋斯文（James Wiseman）。為球隊引入內線戰力，然而K湯臣重投訓練的影片於網上廣泛傳閱，那些久未謀面的三分讓球迷知道，距離「浪花兄弟」合體不日而至。

誰料到開季未幾，勇士上下的心情再次跌至入谷底，K湯臣訓練時右腳阿基里斯腱撕裂，賽季將再次報銷；那天起，球迷、卡爾、甚至居里亦知道，該季將在沙石路走得更艱辛。那天，外界開始問，勇士王朝時而遠去？

居里一人之力挺起球隊，單天仍難保至尊，但他沒有放棄。（Getty Images）

「各位，那應該是我人生中最難捱的一年」，看着隊友場上的掙扎，自己卻有心無力，那年K湯臣說着。比起身體上的傷患，長期避戰在心理方面更難應付，K湯臣曾說過體能訓練比任何一場比賽困難，因為「你會一直質疑自己就算康復也不能像以往般，想法很正常，卻又不能被那些負面情緒左右。」

看着隊友場上的掙扎，自己卻有心無力，那年K湯臣認為過得相當痛苦。（Getty Images）

「浪花兄弟」二缺一，居里明白在絕望中缺少可能性、單天仍難保至尊，但他沒有放棄，因為這名球隊領袖清楚其一舉一動，影響的除了賽果，還有勇士小將們的信心。

然而居里而一人之力怒轟生涯62分，面露頹態下仍全場飛奔防守，就在33歲之際居里再次榮膺得分王。縱然最後於附加賽不敵灰熊，再次無緣季後賽，但在沒有其他球星幫助下，居里證明了只要他存在，球隊仍在進步。

居里去屆以33歲之齡再次榮膺得分王。（Getty Images）

「下季，大家將會恐懼碰上我們」，居里去季尾這樣說着，而他今季引領着勇士開季速錄17勝2負，其時養傷多時的K湯臣，在場邊見證隊友拿下又一場勝仗，還獨自坐在場邊抱頭痛哭半小時。 卡爾教練事後說起K湯臣這傷感一幕，「他快要到達終點線，但他不能停止去想，自己所失去的好幾年時間。」

養傷多時的K湯臣，在季中有天在場邊獨自坐在場邊抱頭痛哭半小時。（Getty Images）

被偷走的兩年，K湯臣失去與隊友作戰的機會，但他沒有浪費任何光陰。然而在睽違941日後，這名31歲的球星傷癒復出，「浪花兄弟」正式在主場對戰騎士日前重組。K湯臣第二節禁區外扭過對手後殺入籃底，面對對手阻擋照樣入樽，他要告訴所有人，K湯臣的正式回來。

K湯臣殺入籃底入樽，告訴所有人「K湯臣的正式回來」。（NBA TV Facebook截圖）

在「抱團文化」興起的當代NBA，面對挫折大概選擇放棄離隊他投，惟在否認、憤怒、討價還價、憂傷過後，「浪花兄弟」二人選擇接納並面對；而今日二人再捧起NBA總冠軍獎盃，證明選擇回應挫敗，才是成功所在。

「浪花兄弟」二人再捧起NBA總冠軍獎盃。（Getty Images）

賽後居里全票當選為總決賽最有價值球員，他痛哭流涕地說着：「我們知道冠軍的意義，過去3年我們經歷的種種......賽季開始時，沒人認為我們會奪冠，除了我們自己；這感覺非常超現實！」

王者的心，就是「浪花兄弟」。