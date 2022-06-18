NBA總決賽｜巴克利狂言打賭勇士輸 勇士球迷追擊要真找數
撰文：張倩儀
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NBA總決賽勇士以場數4：2擊敗塞爾特人，一家歡喜一家愁，綠軍球迷失望之餘，還有名宿兼球評人巴克利（Charles Barkley）也被追擊要求「找數」。
但這條「數」不易「找」，皆因巴克利這次與另一球評人簡尼史密夫（Kenny Smith）打賭的賭注太噁心。
向來毒舌的巴克利，因為一直唱反調，在不同階段均預測勇士的對手會贏，早早與勇士球迷有「牙齒印」，不管是網上和現實中都曾被球迷攻擊。
總決賽前，巴克利也重施故技，在節目說：「聽住，如果勇士在總決賽中擊敗塞爾特人，我會錄下自己吃一碗馬糞，我不說謊，Kenny（簡尼史密夫），幾星期後記得提我。」
結果勇士今日順利拿下第7座總冠軍，巴克利也成功「燈」走塞爾特人。完賽後，大批球迷相當關心巴克利，不斷留言問巴克利「吃了沒有？」Twitter上更有不少球迷分享巴克利的狂言，要求「找數」，不過巴克利至今未有回應。
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