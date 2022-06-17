NBA總決賽｜居里手感回歸轟34分 勇士13分挫塞爾特人第7度封王
撰文：趙子晉
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金州勇士距離NBA總冠軍只差一步，場數領先3：2進入第6場，力爭作客擊敗波士頓塞爾特人封王。
勇士主將史堤芬居里上場罕有地全場三分球零命中，幸好韋堅斯最後一節挺身而出，領勇士主場力克塞爾特人，取得今年總決賽第3場勝仗，距離冠軍僅差一步。
綠軍返回主場，不容有失，開段即施下馬威，打出一段12：2的攻勢，勇士站穩陣腳後隨即反撲，連取11分還以顏色，末段由居里及普爾連入兩球三分，首節以27：22反先。勇士愈戰愈勇，次節早段拉開至雙位數差距，其後再打出一段12：2的攻勢，進一步擴大優勢，勇士以54：39進入下半場。
上場外投手感冰冷的居里，今仗歸位，「咖哩仔」第三節連入3球三分，加上奧杜波特，一口氣連入5球三分球，勇士一度領先至20分。綠軍未有放棄，末段謝蘭布朗及賀福特帶領下，一度追至單位數，加上賀福特擋走普爾的上籃，塞爾特人打出士氣。
戰至最後一節，勇士與綠軍一直保持10分左右的差距，難越雷池半步，結果以103：90擊敗塞爾特人，以場數4：2順利封王，8年內第4度贏得總冠軍，亦是隊史第7隻冠軍指環。
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