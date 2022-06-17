NBA總決賽｜居里領勇士封王首度膺FMVP 憶3年艱辛流喜悅眼淚
撰文：趙子晉
出版：更新：
「我們做到了！ 」
相隔4年，勇士再度登頂成為NBA總冠軍，主將史堤芬居里居功至偉，轟入全場最高的34分，領軍以103：90作客擊敗塞爾特人，8年來4度封王，「咖哩仔」亦首度當選總決賽最有價值球員。
經歷過3年低潮，勇士再度稱霸，34歲的居里憶起種種艱辛，完場後不禁掉下男兒淚。
NBA總決賽第6場，即使勇士開段一度落後，其後上半場打出21：0的攻勢，拉開雙位數的領先，史堤芬居里第三節接連射入三分球後，勇士一度領先20分，並在第四節力保勝局，以103：90再下一城，並以場數4：2挫塞爾特人，相隔4年再度贏得總冠軍，亦是8年來第4度登頂。
居里上場三分球零命中，今仗回復正常，三分球11射6中，貢獻34分﹑7個籃板及7個助攻，領勇士再度封王，賽後更首度獲選為總決賽最有價值球員，全隊球隊起哄並高叫「MVP！ＭVP！MVP！」
「咖哩仔」在今個系列賽場均交出31.2分﹑6個籃板及5個助攻，其中在第4場獨力狂取43分及10個籃板，助球隊場數追成平手，贏得是今個系列賽的關鍵一仗。
+4
勇士末段大局已定，賽事未完居里已難掩激動，多次露出難以置信的表情。倒數時，「咖哩仔」已忍不住落淚，隊友上前與居里相擁，其後更高呼「我們做到了」（We Did It）。
這些眼淚背後，是一個又一個的低潮，經歷K湯臣兩度重創及球隊無緣季後賽等，居里沒有離開，終於捱到如今再度稱霸。「經過這3年，我們開季前都不知道能夠走得多遠，外界也不相信我們有能力爭冠，我們現在做到了，太不可思議了。」
+1
Stephen Curry enjoying his moment 👏 pic.twitter.com/ruD5r1qr5a— NBA TV (@NBATV) June 17, 2022
更多NBA總決賽相關報道：
NBA總決賽︱居里首次季後賽三分球掛零 三紀錄斷纜佛系笑對失準NBA總決賽︱居里啞火也不怕 養生狀元韋堅斯完美演出勇士挫綠軍NBA總決賽｜居里神級演出攻守俱佳 教練卡爾：生涯最硬淨時刻NBA總決賽｜塞爾特人返主場更醒神 3大主力合轟77分再挫勇士NBA總決賽｜勇士107：88挫塞爾特人追平場數 上場功臣變隱形人NBA總決賽｜塞爾特人球迷瘋狂舉動支持 預測賽果竟反高潮地保守NBA總決賽｜塞爾特人作客反勝勇士拔頭籌 居里轟入34分也徒勞NBA總決賽｜勇士外線強大內線弱 攻破塞爾特人防線比想像難？