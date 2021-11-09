籃球銀牌｜南華穩陣軍心封王　楊和不負羅意庭所望

「Win is good, but it's time to keep getting better.」

男子高級組銀牌總決賽順利周二（9日）再假修頓室內場舉行，今場轟入24分的楊和（Glen）激戰後的第一句就是想贏了以後的事。



滿貫上場被南華以38分大比數擊敗後，今場強勢回歸「復啅」，比賽精彩度大增，兩隊防守和對抗均比上場更強，滿貫戰至最後3分鐘仍未肯放過南華，想要在最後機會把握勝利。但南華仍穩住陣腳，最後以71：59小勝。

楊和今場攻入24分。（張倩儀攝）

「一個很長的休季，我們訓練了很多，這樣的勝利感覺真好。」楊和笑笑，一口英語的他也忍不住爆出一句「好攰、好攰」雖然南華一度被滿貫趕上，但幸好最後控住場面，得以成功，楊和憶述：「當下我很冷靜，知道要更用力去贏，No or never.」

楊和坦言教練說過只要南華防守好，就是無懈可擊。（張倩儀攝）

羅意庭因鼻樑受傷未能上陣，作為一個球隊精神人物，賽前就跟楊和說：你要更拼命！「庭⋯⋯對，責任非常大，因為他是球隊核心，我要更努力填補他的空缺。」楊和則以行動證明，自己不負阿庭所望。

羅意庭今場因傷缺陣。（張倩儀攝）

然而，南華為了部署今場，楊和笑言球隊每天都說着滿貫今次一定會相當不同：「我們預期到會這樣（比數）近，我們知道滿貫會不一樣。」楊和提到教練Mensur Bajramovic說過：「我們最強的是防守和活力，如果防守好，沒有人可以擊敗我們。」

「你要打得更拼」楊和果然不負阿庭所望。（張倩儀攝）

這只是南華今季的起點，接下來，大概像楊和所說，要期待他們變更強。

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