籃球銀牌｜南華穩陣軍心封王　楊和不負羅意庭所望

「Win is good, but it's time to keep getting better.」

男子高級組銀牌總決賽順利周二(9日)再假修頓室內場舉行,今場轟入24分的楊和(Glen)激戰後的第一句就是想贏了以後的事。



滿貫上場被南華以38分大比數擊敗後,今場強勢回歸「復啅」,比賽精彩度大增,兩隊防守和對抗均比上場更強,滿貫戰至最後3分鐘仍未肯放過南華,想要在最後機會把握勝利。但南華仍穩住陣腳,最後以71:59小勝。

楊和今場攻入24分。(張倩儀攝)

「一個很長的休季,我們訓練了很多,這樣的勝利感覺真好。」楊和笑笑,一口英語的他也忍不住爆出一句「好攰、好攰」雖然南華一度被滿貫趕上,但幸好最後控住場面,得以成功,楊和憶述:「當下我很冷靜,知道要更用力去贏,No or never.」

楊和坦言教練說過只要南華防守好,就是無懈可擊。(張倩儀攝)

羅意庭因鼻樑受傷未能上陣,作為一個球隊精神人物,賽前就跟楊和說:你要更拼命!「庭⋯⋯對,責任非常大,因為他是球隊核心,我要更努力填補他的空缺。」楊和則以行動證明,自己不負阿庭所望。

羅意庭今場因傷缺陣。(張倩儀攝)

然而,南華為了部署今場,楊和笑言球隊每天都說着滿貫今次一定會相當不同:「我們預期到會這樣(比數)近,我們知道滿貫會不一樣。」楊和提到教練Mensur Bajramovic說過:「我們最強的是防守和活力,如果防守好,沒有人可以擊敗我們。」

「你要打得更拼」楊和果然不負阿庭所望。(張倩儀攝)

這只是南華今季的起點,接下來,大概像楊和所說,要期待他們變更強。

