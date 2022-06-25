大專籃球｜中大半隊皆是初學者　徐穎榆伴隊友由零學起重建球隊

大專盃籃球賽女子組，中大全場以8人應戰，面對板凳夠深的浸會大學，以50：62落敗並不意外，始終正選人腳幾乎打足三節，最終體力不繼，算是意料之中。

「盡咗力。」

比賽間「炒芥蘭」（大腿肌肉撞傷）後一拐一拐，但仍「頂硬上」的隊長徐穎榆（阿魚）說，這一句除了說自己，更是形容中大全員。



中大用聯防守得外圍強勁的浸大首節三分零入球，加上內線包夾奏效，首節中大領先18：16。徐穎榆控球頻將節奏推快，多次造出空間，張樂怡接連射入2球三分，中大保持領先。

上半場兩隊攻守相當，但換邊後中大暴露板凳深度不足的缺點。即使徐穎榆大腿肌肉受傷，休息一會兒就重新上場，其他主力如潘耀敏、岑芷晴等，也因體力下降而未能助球隊穩守優勢。最後浸大的劉常學和何佩盈手感回穩，中大只能以50：62落敗。

過去兩屆徐穎榆都表示希望衝破第三名，今年卻說不去想成績。（張倩儀攝）

中大過去兩年皆以季軍作結，徐穎榆期望衝破第三殺入決賽。可是今日一戰落敗後，再以次名出線，4強將對上勁敵理工大學，無疑是一大難關。

「今場打到咁，真的盡力了，我們也暫時不去想成績。」阿魚苦笑，說着今日表現已是超水準，卻敗在後繼無力，向來好勝的她深知隊友能力和程度，才會說出一句盡力和不想成績。

中大的聯防成功守到浸大外圍。（張倩儀攝）

浸大人腳較鬆動，相比之下中大卻明顯缺點暴露。（張倩儀攝）

今年擔起隊長重任，卻志不在成績，皆因有更長遠的目標：「我好想增加板凳深度。」從收生入手？不，她要幫忙落手落腳「自家製」：「今年有7個新人，都沒接受過正規籃球訓練，有些主項更不是籃球。」

徐穎榆表示中大有半隊新人，陷入重建。（張倩儀攝）

「很多我以為的Common Sense，她們都未學過，例如平時練球走的三人、五人八字也不會。坦白說會因為她們而拖慢球隊訓練，所以我知道要在場外幫忙補課。」比起打好自己不問世事，阿魚更想負起這個責任，幫中大重建：「我會叫她們每天在戰術板畫form給我看，一人拿住一個戰制板的磁石，我控制球，再一人一隻手指移動來模擬場景。」她們由戰術板模擬到場上，阿魚再一個一個教，「不單是學球技，而是心態、戰術，籃球概念，她們開始明白防守的走位，也慢慢跟上我們速度的訓練。」

人腳不足，徐穎榆受傷仍堅持上陣。（張倩儀攝）

阿魚除了練中大，還要練港隊、甲組，時間表幾乎填滿，但執意「教球」，因為不想隊友一上場就成為對手眼中的漏洞，她眼眶泛紅，哽咽說：「她們真的很用心，很喜歡打籃球，如果是我，我也未必會像她們那樣犧牲。」

7名新人中，有游泳，也有龍舟運動員，她們為了打籃球，寧減少主項練習時間。「她們明明有主項，但寧願不去練港隊，來練籃球，這是很大的犧牲。」阿魚直言，隊友的付出和努力也打動她，迫使她也更投入。

下半場浸大主力劉常學發力反勝。（張倩儀攝）

「她們有進步，這一年我也變得更有耐性，例如以前我會覺得『咁都唔識？Common Sense來的』。」她不斷自省，學習成為一個好隊長，「有人跟我說隊長就是你不能只在山頂大叫『點解行得咁慢』，而是要在山腳陪她們一起走到山頂，我希望自己是這個角色。」雖然新隊友今場仍未能上陣實戰，但在阿魚笑說她們已經有明顯的成長：「好想她們也能落場，感受高強度賽事，一個半個都好，即使只是搶籃板、博犯規，讓主力休息1分鐘、30秒，都已經好重要。」